Chefs assinam petiscos 'de grife' em novo bar de Manaus

Manaus - Para quem gosta de saborear uma boa comida, de nada adianta ir a um restaurante com um cardápio pouco incrementado e com opções facilmente encontradas em diferentes estabelecimentos. Daí a importância de se contar com um grupo de chefs não apenas experientes, mas criativos para se superar em um mercado tão competitivo.

Pensando dessa maneira, o Bar Seu Sujinho possui uma equipe de profissionais da culinária, prontos para atender aos mais diferentes paladares, com opções que vão de petiscos, a carnes mais específicas, e que serão a novidade em Manaus a partir do dia 24 de agosto.

Há dez anos no ramo, a expert em gastronomia amazônica já trabalhou em diferentes evento | Foto: Marcely Gomes







Uma das chefs é Martina Caminha. Há dez anos no ramo, a expert em gastronomia amazônica já trabalhou em diferentes eventos, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, quando os eventos esportivos aconteceram no Brasil.

Formada em Direito, Martina migrou para o mundo da gastronomia e já trabalhou com padarias, fornecimento de salgados e hoje atua como chef em diferentes estabelecimentos manauenses.

A chef também estará no Bar Seu Sujinho com seus pratos diferenciados. “Neste estabelecimento, estarão reunidos os melhores chefs do cenário gastronômico atual. Teremos um cardápio diferente de tudo que é encontrado na cidade, porque nossos produtos têm características especiais”, afirma.

O chef também estará no Bar Seu Sujinho com seus pratos diferenciados. | Foto: Marcely Gomes





No Bar Seu Sujinho, de acordo com Martina, os clientes poderão encontrar pratos quentes nos quais as proteínas são todas assadas na brasa. “Esse, sem dúvida, será um dos pontos-chave do ambiente. É uma grande aposta”, salienta. “Teremos como carro-chefe a bisteca. Ela será mais encorpada e mais suculenta e até com corte mais específico. Fizemos uma viagem de pesquisa pelo Brasil, com mistura de sabores e aromas para alcançar um resultado que, com certeza, vai atrair um grande público”, completa.

Além da bisteca, o local terá como opções em seu cardápio filés e peixes. Além disso, outro atrativo no cardápio será a presença de picanha australiana e regional.

Trabalhando com culinária há 5 anos, ele é especialista em carnes e em comida californiana | Foto: Marcely Gomes





Outro integrante do time de chefs do Bar do Sujinho é Fernando Fonseca. Trabalhando com culinária há 5 anos, ele é especialista em carnes e em comida californiana. O chef estará no estabelecimento com opções de petiscos à moda europeia.

“Minha inspiração vem dos pratos clássicos brasileiros com um toque europeu”, afirma o chef, que estará no bar com croquete de cupim e linguiça acebolada na cachaça. “São opções extremamente diferenciadas de tudo o que o público manauense está acostumado a provar”, acrescenta.

Da Bélgica para Manaus

Morando na capital amazonense há 2 anos, Alexandre Binard estará no Bar Seu Sujinho com um mix de petiscos. Conhecedor de diversos sabores da culinária internacional, ele já passou por países como França e Espanha, trabalhando, principalmente, como chef em hotéis cinco estrelas.

“Sempre tive muito interesse no ramo da culinária. É um mundo fascinante. E poder desenvolver um cardápio internacional em Manaus é, sem dúvida, uma excelente oportunidade”, comenta Alexandre.

Chefes de cozinha prometem um cardápio variado | Foto: Marcely Gomes





Para o Bar Seu Sujinho, Alexandre levará petiscos como a famosa guacamole (abacate com sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino), além de espetos com carne de carneiro com temperos marroquinos e los pinços, uma opção típica da Zona Norte da Espanha.

O bar

Com uma proposta diferenciada para quem quer ter um começo de noite embalado por boa música e comida, o Bar Seu Sujinho inaugura em Manaus no próximo dia 24. A casa fica localizada na rua Acre, conjunto Vieiralves, e funcionará sempre de quarta-feira a domingo, a partir das 17h.

O público manauense vai poder se deliciar com churrasco na brasa, além de petiscos. “É um estilo que já existe e dá muito certo em outras partes do país, e trouxemos para Manaus para apresentar e atrair o público que procura por um ambiente de boa carne e música juntas”, garante um dos proprietários do bar, João Paulo Caminha.

