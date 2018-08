Nos 39 anos do Cieam, Wilson Périco reafirma importância da ZFM

Para Wilson Périco, o Cieam além de defender os direitos dos associados, luta pelos direitos de toda a região | Foto: Divulgação

Manaus - O presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam),Wilson Luis Buzato Périco, em entrevista nesta sexta-feira (10), data em que a instituição completa 39 anos, reforçou a importância do centro da indústria para manutenção do projeto da Zona Franca de Manaus (ZFM).



“O Cieam, além de defender o interesse dos seus associados, briga pelos direitos dessa região. O Centro da Indústria se orgulha de defender os direitos do modelo Zona Franca de Manaus, do desenvolvimento regional, da criação de novas modulações econômicas", destaca.

Desconhecimento do Modelo Zona Franca

Périco enfatizou o desconhecimento por parte da população brasileira sobre a contribuição que o modelo industrial do Amazonas oferece à sociedade, não só para o Estado do Amazonas, mas para o País.

“Isto faz com que essas falácias contra o modelo se multipliquem pela imprensa do País. Em 2017, arrecadamos em tributos federais, R$13.9 Bi e recebemos de repasse R$3.9 Bi, ou seja, devolvemos aos cofres da União três vezes o valor que recebemos, isso sem contar com as verbas da SUFRAMA e as verbas de P&D”, diz o presidente.

Impostos

O presidente do Cieam lembra que dos impostos repassados pela indústria ao Estado do Amazonas, além do ICMS, as taxas da UEA, FTI e FMPES, somaram R$1.2 bilhões em 2017. "As indústrias oferecem assistência médica, odontológica, transporte e alimentação aos seus funcionários. Muitas oferecem auxílio educação, ou seja, contribuímos para um serviço melhor para os funcionários das empresas pois todos sabemos como andam os serviços públicos.

Concentração de Riquezas



Segundo Wilson, o Amazonas não sobreviverá mais uma década com a concentração de riquezas na capital. Pois, 95% do ICMS do Estado vem da capital. “Nós temos outros 61 municípios que tem potencialidades para desenvolverem atividades que gerem riquezas e renda ao povo do interior, tirando essa concentração, esse peso da capital.

Riquezas do Amazonas

Somos um Estado rico em riquezas naturais que não podem ser exploradas, ou seja, a preservação deixou de ser um bônus e passou a ser um ônus ao Amazonas; temos potencialidades, minerais, turísticas que precisam ser devidamente exploradas e desenvolvidas, a fruticultura, a piscicultura, a pesca esportiva são algumas dessas potencialidades. Podemos e devemos assumir o rumo do nosso destino, somos grande demais para não sermos respeitados e valorizados!”, finaliza a entrevista.

Cieam



Composto por 178 empresas do Polo Industrial de Manaus ,pertencentes a vários setores industriais que movem a economia do Amazonas e brasileira, o Cieam presta serviços às empresas que compõem seu quadro de associados em áreas específicas, tais como legislação tributária, logística, gestão ambiental, comércio exterior e recursos humanos.

O centro foi criado há 39 anos, no dia 10 de agosto de 1979 e transformou-se em uma das principais entidades pela defesa do modelo Zona Franca, com a união de parceiros da indústria.

