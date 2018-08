Banco da Amazônia lança editais para patrocínios de até R$ 2,5 milhões

O período para envio das propostas vai até 12 de setembro e serão aceitas inscrições postadas via agências dos Correios | Foto: divulgação





Manaus - O Banco da Amazônia lançou, nesta segunda-feira (13), os três editais de patrocínio 2019 da instituição, voltados a projetos nas áreas de cultura, meio ambiente, social, de esportes e de eventos, incluindo a realização de feiras e exposições. São cerca de R$ 2,5 milhões disponíveis a pessoas físicas e jurídicas.

“Com esse aporte, somamos quase R$ 15 milhões investidos na Amazônia, desde 2013, em inúmeros projetos que reforçam o papel do banco como agente do desenvolvimento regional e defensor da identidade, da sociedade e da cultura local”, informou o coordenador de Patrocínio, Promoção e Gestão da Marca, em exercício, Geraldo Monteiro Júnior,

Nos últimos 6 anos, a instituição recebeu mais de quatro mil projetos e aprovou 680, executados nos Estados do Acre, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins.

O período para envio das propostas vai até 12 de setembro e serão aceitas inscrições postadas via agências dos Correios. No Edital de Seleção Pública de Patrocínio, os projetos apresentados devem ter orçamento de até R$ 35 mil.

Cultura

Na área cultural, podem ser inscritos projetos de literatura, voltados ao incentivo à leitura e formação de novos leitores, produção literária individual ou coletiva de autores, que valorizem a cultura amazônica e seja dirigida ao público adulto ou infantil. Também podem ser apresentadas propostas para realização de eventos culturais, como festivais de música e bienais, além de projetos para gravação e lançamento de CD e DVD, audiovisual, artes cênicas, incluindo projetos com circulação e, ainda, ações de projetos esportivos olímpicos e paralímpicos nas mais diversas modalidades.

Ambiental

As ações na área de meio ambiente podem ser de cunho educativo para a conscientização ambiental e ecológica, de coleta de resíduo, seletiva e de reciclagem, voltada à preservação e conservação de ecossistemas.

Na área social serão aceitas propostas com temáticas voltadas à garantia dos direitos da criança e do adolescente, prevenção à violência contra a mulher, ações de combate à fome e à extrema pobreza por meio da inclusão produtiva e social, capacitação e geração de renda.

Já os projetos destinados à realização de feiras e exposições devem incentivar o desenvolvimento do agronegócio, o turismo, o microempreendedorismo individual, à indústria e à micro e pequena empresa.

Regional

O edital de Chamada Pública de Projetos com Lei Rouanet 2019 é destinado à seleção de projetos beneficiados com incentivo da Lei Rouanet, desenvolvidos por entidades privadas e sem fins lucrativos e que tenham como objetivo contribuir para a melhoria do acesso à cultura regional. Serão contempladas ações nas áreas de artes cênicas (teatro, dança, performance, ópera e circo), música, cinema (mostras e festivais) e artes visuais.

Nesse último, os projetos devem ser realizados no espaço cultural Banco da Amazônia e a produção precisa ser culturalmente vinculada às questões da região.

