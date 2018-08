Ufam seleciona professores visitantes com remuneração de até R$ 20 mil

Os selecionados irão atuar nos programas de pós-graduação da Universidade, com regime de trabalho de 40 horas semanais e dedicação exclusiva | Foto: Divulgação

Manaus - A Universidade Federal do Amazonas (Ufam), por meio da Coordenação de Recrutamento e Seleção da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (DRS/Progesp), divulga o Edital nº 75/2018, referente ao Processo Seletivo Simplificado para preencher 12 vagas de professores visitantes, com inscrições entre os dias 21 de agosto e 4 de setembro de 2018.



Os selecionados irão atuar nos programas de pós-graduação da Universidade, com regime de trabalho de 40 horas semanais e dedicação exclusiva. Entretanto, tendo em vista o período de defeso eleitoral, os professores visitantes contratados iniciarão as atividades a partir de janeiro de 2019, com remuneração que varia entre R$ 12 e 20,4 mil, de acordo com a classe, o nível e a titulação. As informações do Processo Seletivo estão disponíveis na página da Progesp.

Requisitos e Inscrições

Podem concorrer professores, brasileiros ou estrangeiros, desde que atendam aos seguintes requisitos: possuir o título de doutor há pelo menos dois anos; ser docente ou pesquisador de reconhecida competência em sua área; e ter produção científica relevante nos últimos cinco anos, contados da data de inscrição.

Durante o período de inscrição, o candidato deverá realizá-la diretamente na Secretaria da Unidade Acadêmica à qual o Programa de Pós-Graduação ofertante da vaga encontra-se vinculado, cuja lista está relacionada no Anexo II do Edital. Também serão aceitas inscrições via Sedex, desde que o pagamento do valor da taxa e a postagem tenham sido comprovadamente efetuados até o dia 4 de setembro de 2018, em conformidade com as exigências do Edital.

Os candidatos devem apresentar estes documentos ao se inscreverem: requerimento de inscrição preenchido e dirigido ao coordenador do PPG ofertante da vaga; Curriculum Vitae em uma via impressa, de acordo com o Edital; plano individual de trabalho detalhado; e comprovante de pagamento do valor da inscrição, de R$150, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), nos termos do item 4 do Edital de abertura.

Os pedidos de isenção podem ser solicitados entre os dias 21 e 23 de agosto de 2018, mediante preenchimento do Formulário de Requerimento de Isenção do Valor da Inscrição, disponível no campo Processo Seletivo. A relação dos candidatos cujos pedidos forem deferidos será postada na página destinada ao Edital a partir das 17h do dia 28 de agosto.

