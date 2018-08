Mais de 250 mil pessoas estão desempregadas no Amazonas, diz IBGE

O emprego formal ganhou 18 mil novas pessoas nos últimos três meses | Foto: Divulgação

Manaus - O número de pessoas desocupadas no Amazonas teve novamente um leve aumento e soma agora 256 mil que estão sem qualquer tipo de trabalho. O número teve um crescimento de 1% na comparação entre o primeiro trimestre deste ano - janeiro, fevereiro e março - e o segundo trimestre, que foi encerrado em junho. Isso significa que no grupo dos desocupados entrou mais 2.560 pessoas, nos últimos três meses.

Os dados estão disponíveis na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (Pnad Contínua), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (16), em coletiva na sede do órgão em Manaus.

De acordo com o supervisor de disseminação de informação do IBGE no Amazonas, Adjalma Nogueira Jaques, a taxa de desocupação atual, que foi de 14,2% até o último mês de junho, demonstrou pouca evolução e não está ainda refletindo os números positivos que os grandes setores da economia - indústria e comércio - vêm apresentando.

“A gente está vendo que os setores da economia já começaram a dar uma resposta positiva, mas o mercado de trabalho, pelo contrário, ainda segue estagnado. Ele ainda muito distante da possibilidade de melhora”, comentou Nogueira.

Em dados divulgados pelo próprio IBGE, a indústria do Amazonas até junho deste ano já acumulou um crescimento de 15,6%. O comércio amazonense acumula uma alta de 8,2%, em 2018. Dos três maiores setores, apenas o ramo de serviços ainda não mostrou fôlego.



Ainda de acordo com a nota técnica do IBGE , esses números atuais, comparados com os resultados do primeiro trimestre desse ano, não têm uma representatividade significativa. “O IBGE considera a variação ocorrida como estável”, frisa.

Emprego formal

Por outro lado , número de pessoas empregadas com carteira assinada cresceu 2,1%. Isso porque, do primeiro para o segundo trimestre, a quantidade passou de 853 mil para 871 mil. No segundo trimestre de 2017 haviam 850 mil empregados. Quando comparado com o mesmo trimestre de 2018, verifica-se que a evolução foi de 2,4% (21 mil pessoas).

Ocupados e desocupados

O número total de ocupados, passou de 1.569.000 no primeiro trimestre de 2018 para 1.547.000 no segundo trimestre, uma queda de -22 mil pessoas de um trimestre para outro. Já na comparação com o mesmo trimestre de 2017, a queda foi de -0,1% (2 mil pessoas a menos).

Já o número de desocupados no segundo trimestre alcançou 256 mil pessoas, com um aumento de 1,0% em relação ao trimestre passado. E na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, a queda foi de 9,8% (uma redução de 28 mil pessoas).

Força de trabalho

A força de trabalho amazonense , que são aquelas pessoas que estavam trabalhando ou procurando um trabalho, alcançou 1.803.000 pessoas no segundo trimestre de 2018, tendo registrado uma queda de -1,1%, em relação ao trimestre anterior, com a saída de 19 mil pessoas.

Em relação ao mesmo trimestre de 2017, a queda foi de -1,6%, isso representa -30 mil pessoas. A força de trabalho é composta pelas pessoas que estavam trabalhando e aquelas que estavam desempregadas.

População acima de 14 anos

A população com idade de trabalhar no Amazonas, ou seja, com 14 anos ou mais, também teve um crescimento expressivo com acréscimo de 25 mil pessoas. Comparando com os dois primeiros trimestres deste ano, o crescimento foi de 0,8%.

