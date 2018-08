Produção da laranja cresce no Amazonas e já emprega mais de mil

Rio Preto da Eva (AM) - O relógio marca 6h, quando as laranjas da Fazenda Progresso começam a ser colhidas. Localizada no município de Rio Preto da Eva (a 78 quilômetros de Manaus), no quilômetro 8 de um ramal da AM-010, a propriedade de 90 hectares é a terceira maior produtora de laranja do Amazonas e faz parte dos 60% que abastecem o Estado, sendo o maior produtor da fruta.



O Amazonas possui cerca de 200 produtores que, anualmente, produzem 120 mil unidades da fruta, empregando diretamente e indiretamente mais de mil pessoas.

Até chegar à casa do consumidor, a fruta percorre um longo processo, desde o cultivo de mudas, enxerto e nutrição da terra, irrigação, colheita, lavagem e ensacamento e mais de 30 funcionários trabalham de segunda a sábado.

Laranja Produção Rio Preto da Eva | Foto: Ione Moreno

Tecnologia



Para conseguir oferecer um produto de qualidade, a fazenda Progresso conta com ajuda da tecnologia. O investimento que cresce a cada ano tem valido a pena. A laranja produzida no Amazonas não perde em qualidade e suculência da mesma fruta que vem do Sudeste do país.

Laranja Rio Preto da Eva | Foto: Ione Moreno

Conforme o agricultor e presidente da Associação de Citricultores do Amazonas (Amazoncitrus), Cláudio Denares, o principal objetivo da tecnologia é o aumento da produção com quantidade e qualidade em maior período e diminuir a incidência de pragas e doenças. “Como tivemos uma boa colheita esse ano, conseguimos investir em novas tecnologias para melhorar a qualidade da nossa laranja. Assim, o consumidor sai ganhando, porque o produto ofertado é maior e mais barato. Nossa ideia é fazer com que o período da safra, que hoje dura cem dias, alcance uma constância, pois poderemos atender à demanda e baratear a laranja o ano todo”, enfatizou.



Hoje, o produtor vende a saca com 150 laranjas por R$ 25 no atacado e R$ 30 no varejo | Foto: Ione Moreno

Momento positivo

Mas não é só o consumidor que comemora o valor mais baixo da fruta. Feirantes agradecem a produção que deixa a laranja mais barata e em abundância.

O feirante João Bosco Lima, 31, conta que, hoje, consegue vender a saca com 150 laranjas por R$ 35, mas já chegou a vender a mesma quantidade por R$ 20. Ele conta que lucra R$ 5 por cada saca vendida. “Além da fruta ser boa e ter bastante suco, o valor que economizo no frete ajuda no valor final do lucro, antes a laranja vinha do Sudeste e só de frete eu tinha que desembolsar R$ 15 mil. Além disso, a laranja do Amazonas não perde para nenhuma do país”, declarou.

Laranja Produção Rio Preto da Eva | Foto: Ione Moreno

Hoje, o produtor vende a saca com 150 laranjas por R$ 25 no atacado e R$ 30 no varejo. Na feira Manaus Moderna, é possível encontrar 20 laranjas por R$ 5, já o valor da saca com 150 varia entre R$ 35 e R$ 40.



Porém, Denares informou que esse valor pode aumentar na próxima semana, uma vez que o período é de fim de safra. “Nosso maior gargalo atual é a produção em um período mais curto, por isso estamos investindo para fazer com que a produção seja farta durante o maior período do ano. Esse é um dos principais projetos da Amazoncitrus. Além disso, estamos trabalhando com pesquisas para identificar novos enxertos para que a produção com qualidade dure mais tempo”, disse.

Laranja Produção Rio Preto da Eva | Foto: Ione Moreno

Em seu terceiro melhor ano consecutivo, a fazenda, que completou 30 anos em 2018, está com boas expectativas, com novos incentivos e consultoria da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Laranja Produção Rio Preto da Eva | Foto: Ione Moreno

Setor de Citros



O setor de citros no Amazonas é um dos que mais cresce. “Uma das ideias é fazer com que a população se interesse mais em consumir a laranja daqui. Queremos mostrar que, além do menor preço, temos qualidade para oferecer. Nosso investimento em tecnologia é alto, porém no fim compensa”, concluiu.

Clima favorece plantio recorde

Os produtores conseguem atingir o ápice da produção | Foto: Ione Moreno

A produção da laranja teve recorde acima da média nacional, por conta do favorecimento do clima da região. Durante os meses de junho e julho, os produtores conseguem atingir o ápice da produção, por conta da chegada do verão amazônico. Desde janeiro, a prefeitura do município está intensificando a recuperação dos ramais para facilitar o escoamento da produção.

Boa parte da produção é destinada aos Programas do Governo Estadual da Merenda Escolar (Preme), Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e feiras dos produtores rurais na capital.

Suco

Natalino Alves, 32, é um dos que se beneficiam com a produção local da laranja. Ele vende o suco da fruta a partir de R$ 2 na feira Manaus Moderna.

O profissional liberal conta que consegue 100% de lucro com a laranja. “Na época do verão, consigo vender o suco de até 300 laranjas por dia. É um negócio bom e com expectativa de crescimento. Foi uma boa opção depois que fiquei desempregado”, finalizou.

