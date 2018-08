Procon Manaus pede investigação sobre suspeita de cartel na gasolina

O Procon Manaus presta serviços de orientação e defesas dos interesses dos consumidores. | Foto: Divulgação

Manaus - Com fortes indícios de manipulação de preços nas bombas de combustíveis, a Ouvidoria e Proteção ao Consumidor (Procon Manaus), formalizou nesta segunda-feira (20), no Ministério Público do Estado (MPE-AM), uma denúncia contra os postos de combustíveis, solicitando uma investigação contra estabelecimentos que atuam no ramo.



A decisão ocorre após uma blitz promovida pelo Procon Manaus, no mês de julho, ocasião em que o órgão de fiscalização municipal, encaminhou aos postos de combustíveis da cidade uma notificação requisitando a apresentação, no prazo de dois dias, de justificativas para o aumento repentino dos combustíveis, no período de 16 a 20/7.

Suspeita de Cartel

“Nós fizemos um procedimento interno, amplo e bastante criterioso, com toda a nossa equipe e chegamos à conclusão, que já estava bastante óbvia. No momento em que houve uma redução sem nenhum fator externo do valor da gasolina, sem nenhum aumento ou carga tributaria praticada pelas refinarias, houve uma clara ação de combinação por parte dos donos de postos de combustíveis” afirmou o coordenador do Procon Manaus, Rodrigo Guedes.

Após uma pesquisa de preços realizada em 57 postos de combustíveis da capital, o Procon Manaus verificou a uniformização do preço da gasolina comum.

A ação fiscalizadora se deu a partir de denúncias acerca da elevação abrupta no valor do produto.

De acordo com a assistente jurídica do Procon-Manaus, Patrícia Lima, a comprovação da prática de cartel deve ser feita pelos órgãos de investigação. “Não é um veredito nosso de que há cartelização, mas é um indício muito forte, por isso nós fizemos esse encaminhamento”, disse.

Os dirigentes do Procon-Manaus afirmam que o órgão não é responsável por decidir se houve ou não a prática.

"Cabe ao MP-AM, MPF, Polícia Civil e Polícia Federal investigar e comprovar as suspeitas. Necessita da comprovação por eles. Pode até ter uma comprovação muito clara que existe, mas os órgãos de polícia, o Ministério Público tem que inquirir todos os responsáveis, donos de postos, para que seja demonstrada se de fato houve combinação", disse Ricardo Guedes.

O Procon Manaus presta serviços de orientação e defesas dos interesses dos consumidores.O órgão está à disposição dos cidadãos e dos consumidores em geral para receber reclamações e denúncias de abusos praticados por fornecedores de produtos ou serviços.

