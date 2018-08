Coca-cola nega que deixará Zona Franca de Manaus

Manaus - Em resposta a matéria publicada na Folha de São Paulo, com informações de que a Coca-Cola poderia deixar a Zona Franca de Manaus, caso não recupere o subsídio concedido pelo governo federal, a empresa emitiu nota à imprensa, negando que tenha tal intenção.

A Coca-Cola informou que não tem planos de deixar a Zona Franca de Manaus, de onde, há 28 anos, produz o concentrado utilizado na produção de várias das bebidas fabricadas pelas 36 indústrias da empresa no País.

"O nosso compromisso com o Brasil é sólido e de longo prazo, numa trajetória que já soma 76 anos. Nossos valores e práticas incluem diálogo e transparência com governos e com a sociedade brasileira. Atuamos em 202 países sempre com total respeito às leis locais", diz um trecho da nota.

Ainda conforme o comunicado, em todo o Brasil, o Sistema Coca-Cola emprega 54 mil pessoas direta e outras 600 mil indiretamente na produção e distribuição de 213 produtos de 20 marcas. "Só este ano nosso investimento no Brasil foi de R$ 3 bilhões, seguindo o mesmo patamar de 2017", finaliza.

Serafim Corrêa

O assunto repercutiu na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), na manhã desta terça-feira. O deputado Serafim Corrêa (PSB), durante discurso no plenário, lamentou a possibilidade de saída da empresa que gera milhares de empregos no Estado.

“A Coca-Cola é a maior exportadora entre as empresas instaladas na Zona Franca de Manaus. A renúncia fiscal é o que segura a ZFM, essa foi a concepção do modelo. E essa renúncia vem sendo reduzida progressivamente. Quando a Recofarma se instalou aqu, a renúncia era de 40%, depois caiu para 20% e agora o Governo Federal reduziu para 4%. Ora, 4% de incentivo fiscal não atrai nenhuma empresa para Manaus, dada as dificuldades de logística, de transporte, de porto e aeroporto”, avaliou Serafim.



A renúncia fiscal concedida às empresas localizadas na ZFM está prevista em legislação para atrair desenvolvimento e empregos para a região.

Omar Aziz

Durante entrevista a uma rádio local, o senador e candidato ao governador do Amazonas, Omar Aziz (PSD) disse que conversou com um dirigente da multinacional. “Fiz um telefonema para um dos dirigentes da Coca-Cola no Brasil e ele me disse que isso não deverá acontecer".



Leia mais:



'Presidenciáveis não têm compromisso com ZFM', diz Omar Aziz

Governo deve ir ao STF contra benefício a refrigerantes na ZFM