Postos do Sine Manaus selecionam candidatos para 12 vagas de emprego

Manaus - Se você está em busca de emprego, o Sine Manaus oferece 12 oportunidades para esta quinta-feira (23), em Manaus.Os interessados devem procurar os postos que ficam na Ouvidoria Municipal, no bairro Praça 14, e dentro do Shopping Phelippe Daou, em frente ao Terminal 4, no bairro Jorge Teixeira.

Os candidatos devem observar onde a vaga é oferecida, assim como também os requisitos exigidos.

Os documentos básicos a serem entregues ao Sine Manaus são RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e certificado de reservista (para homens).

Se a vaga exigir habilidades específicas, é importante levar comprovação, como certificados, diplomas ou outros documentos.

A diretora do Sine Manaus, Letícia Mesquita, também ressalta que todos os serviços do Sine Manaus são gratuitos. Caso alguém esteja vendendo vagas, denuncie para 3631-9274, das 8h às 14h.

Confira as vagas abaixo e também no site da Semtrad, por meio do endereço eletrônico: http://semtrad.manaus.am.gov.br

Posto do Sine Manaus do prédio da Ouvidoria do Município, na rua Afonso Pena, nº 38, bairro Praça 14, ao lado do Samu:

Confira as vagas:

1 VAGA: COZINHEIRA DOMÉSTICA

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: mínima de 6 meses comprovada na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Experiência em cozinha residencial, preparação diversas, quentes, saladas, doces e salgados.

1 VAGA: MOTOBOY

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: Experiência comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: CNH (AB) e possuir Moto.

Posto do Sine Manaus da avenida Camapuã, 2.985 – no bairro Jorge Teixeira, no Shopping Phelippe Daou, em frente ao T4:

1 VAGA: CONFEITEIRO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: mínima de 6 meses comprovada na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter experiência em docinhos, bolo simples caseiro e bolo decorado.

1 VAGA: PADEIRO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: mínima de 6 meses comprovada na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter experiência com pão francês, de hambúrguer e massa fina.

3 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS EXTERNAS

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: mínima de 6 meses comprovada na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: vendas porta a porta, ter boa dicção, ação de prospecção em equipe, meta semanal e mensal. Ter disponibilidade total para viagem.

5 VAGAS: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

ESCOLARIDADE: Ensino Técnico em Enfermagem;

EXPERIÊNCIA: mínima de 6 meses comprovada em CTPS, contrato ou declaração;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: trabalhar em unidade hospitalar, regime 12x36, escala diurna ou noturna, exercendo atribuições inerentes da ocupação. Desejável experiência em urgência e emergência, COREN ativo e regular. Apresentar nada consta atualizado expedido pelo COREN-AM.

