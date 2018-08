Amazonas registrou mais de 10 mil admissões em julho

Manaus - O Amazonas registrou um total de 10.494 admissões durante o mês de julho. O número de desligamentos foi de 9.211. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) disponibilizados na página oficial do Ministério do Trabalho. No acumulado do ano foram 77.788 admissões e 76.949 desligamentos.

Ainda de acordo com os dados, em julho, os setores que disponibilizaram mais vagas no Estado foram os de serviços com 3.949, seguido da indústria de transformação com 2.485 e comércio com 2.481. Em quarto lugar ficou o setor da construção civil com 1.031 novos empregos com carteira assinada.

No interior do Amazonas, o município que mais contratou foi Itacoatiara com 78 admissões. Porém, o mesmo foi o que mais demitiu com 108 desligamentos fechando com queda de -0,57%.

Já o município de Fonte Boa fechou julho com 5,88% positivos com duas admissões registradas e nenhum desligamento. Já Manaus, fechou julho com alta de 0,31%. Foram 9.566 admissões e 8.451 demissões, o que significa um aumento de 0,66% em relação ao mesmo período de 2017.

Dados nacionais

Conforme o Ministério do Trabalho, os maiores saldos de empregos foram registrados em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e Pará. O fechamento de vagas, por sua vez, foi registrado nos Estados de Pernambuco, Roraima, Distrito Federal, Santa Catarina, Sergipe, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

Segundo os números do Caged, este é o melhor resultado para o mês de julho em seis anos, quando foram abertas 142.496 mil vagas no mercado de trabalho formal.

Ranking

Na liderança ficou a região Sudeste com a criação de 24.023 novas vagas formais, seguida pelas regiões Centro-Oeste (9.911) e Nordeste (7.163 postos). O governo informou ainda que, das 27 unidades federativas, 19 tiveram saldo positivo (criação de empregos formais) em julho deste ano. O Amazonas foi uma das que fecharam com saldo positivo com 9.982 mil novas contratações.

Em 2017, o país fechou 20.832 postos de trabalho formais. Foi o terceiro ano seguido em que houve mais demissões do que contratações no país. Entre 2015 e 2017, o país fechou um total de 2,88 milhões de postos.

Setores

Os dados do Caged informaram que, em julho, houve abertura de vagas em seis dos oito setores da economia. No país, o maior número de empregos criados foi na agricultura, já no Amazonas quem liderou foi o setor de serviços.

