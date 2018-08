Aplicativo de corridas exclusivo para mulheres é lançado em Manaus

Seja dirigindo ou como passageira, o Madame Driver só aceita mulheres | Foto: Divulgação

Manaus - A máxima de que as mulheres irão dominar o mundo cabe perfeitamente para o novo aplicativo Madame Driver. A novidade que nasceu em Manaus permite que apenas mulheres utilizem o aplicativo de corridas tanto na modalidade para motoristas, quanto para passageiras.

O aplicativo já está operando na capital desde o dia 1º agosto deste ano, e já possui mais de 500 usuárias ativas e 30 motoristas.

A dinâmica do Madame Driver é idêntica aos dos outros aplicativos de corridas que já estão disponíveis no mercado como 99Pop, Uber e Yet Go. Entretanto, o novo aplicativo proíbe a participação de homens na plataforma.

A idealizadora e uma das sócias do aplicativo, Soraia Pinheiro, que também é motorista profissional, contou que teve essa iniciativa depois de ter uma péssima experiência com um motorista de outro aplicativo de corridas.

“Trabalhei um mês como Uber. Nesse curto período foi suficiente para eu sofrer assédio e quase ser assaltada”, contou.

Além da segurança, Soraia ressaltou que o aplicativo é uma forma das mulheres ganharem uma renda extra. “Em primeiro lugar vem a segurança, mas o aplicativo é uma tremenda oportunidade de negócio, e também enfatizamos o empoderamento feminino”, ressaltou.

Atrativos

Ao citar a oportunidade de negócio, a motorista embasou a informação com números. Segundo Soraia, é impossível dizer quanto, certamente, uma motorista vai ganhar, mas ela explicou que se uma motorista trabalhar de segunda a sexta, apenas pela parte da manhã, poderá conseguir uma renda mensal de R$ 2 a R$ 3 mil.

Já o atrativo para as passageiras fica por conta do preço, que segundo a empresária, devido ao cupom fiscal exclusivo para o Madame Driver, a corrida sai em média 15% mais barata em comparação aos outros aplicativos convencionais, o que na prática daria entre R$ 5 a R$ 7 de economia em média, dependendo do valor da corrida.

Com quase um mês de funcionamento, e com uma demanda crescente dia a dia, Soraia convida mulheres para dirigirem no Madame Driver. “Apenas nos primeiros 15 dias ultrapassamos 500 downloads, ou seja, são mais de 500 passageiras ativas, para um número de apenas 30 motoristas, o que ainda é pouco. Precisamos de mais motoristas”, enfatizou.

Como entrar

Para ser uma motorista do Madame Driver, as interessadas devem baixar o aplicativo e seguir o procedimento completo. É necessário que tenha Carteira Nacional de Habilitação (CNH), com permissão EAR (Exerce Atividade Remunerada).

Além de ter um carro com fabricação de no máximo até 2008, com documentação em dia, junto ao Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM). O veículo não precisa necessariamente ser de propriedade da motorista, pode ser alugado ou emprestado, mas é obrigatória que tenha quatro portas, e seja equipado com ar condicionado.

Para motoristas, o aplicativo está disponível apenas para celulares com sistema operacional Android. Já o aplicativo para passageiras está disponível tanto na plataforma Android, como na plataforma iOS. Em breve, o aplicativo para motoristas também estará disponível para iOS.

