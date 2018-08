Petróleo na Amazônia completa 30 anos de comercialização

Coari - Com uma produção de 40 mil barris de petróleo por dia, 115 mil botijões de 13 quilos de GLP (gás de cozinha) por dia, a Província Petrolífera de Urucu completou, este ano, 30 anos de comercialização de óleo e gás no meio da Floresta Amazônica. Próximo ao rio que tem o mesmo nome, no município de Coari (a 650 quilômetros de Manaus), que foi descoberta o que é hoje a maior reserva provada terrestre de petróleo de gás natural do país.

Indo contra todas as opiniões, a estatal mostrou que é possível explorar petróleo e gás de forma responsável e sustentável. A Província Petrolífera e Urucu atualmente possui 65 poços que produzem petróleo, condensando gás natural que hoje abastece as regiões Norte e Nordeste do país. O óleo extraído no meio da Floresta Amazônica possui alto grau de API (quanto maior o grau do API, maior o valor do produto no mercado), e baixos níveis de contaminantes, além de ser um dos mais leves entre os processados pela Petrobras no país. Isso tudo faz com que o Amazonas seja um dos cinco maiores produtores de barris de óleo no Brasil.

O custo da extração de petróleo e gás natural em Urucu está entre os menores do Brasil. Por ser mais leve, além de lucrativa, a produção do óleo da Amazônia é fundamental para a economia da região. No ano passado, o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) produzido em Urucu foi um dos maiores do país, ficando em segundo lugar. Porém, nem sempre foi assim, pois há 30 anos as dificuldades ainda eram maiores por conta da pouca logística a tecnologia da época.

Legado

Quem esteve desde o início da exploração em Urucu conta com orgulho os desafios superados e de como teve de se adaptar com a chegada da tecnologia. É o caso do supervisor de manutenção Edilberto Souza da Roza, 55. Com mais de três décadas de casa, o carioca, que trabalhava embarcado na bacia de Campos, localizada no Rio de Janeiro, lembra que uma das maiores dificuldades iniciais foi a adaptação com a automação do sistema.

“Estive aqui durante toda a transformação do sistema e da maneira de extração do petróleo e gás, desde quando aqui era tudo barro e precisávamos ter muito cuidado, principalmente quando chovia e virava um mundo de lama. Vi tudo acontecer, havia uma dificuldade maior na logística e, ainda assim, conseguimos superar todos eles. Um dos maiores desafios foi a adaptação com a automação do sistema, tivemos que aprender e estudar muito para conseguir fazer com que as coisas funcionassem bem, tudo isso sem parar o trabalho, que funciona 24 horas”, disse Rozas.

Leia também:

Apesar de ser difícil crer que há petróleo no meio da Floresta Amazônica, Urucu está desde 1988 provando que existem poços e matéria-prima suficiente para mais 30 anos de produção.

Quem também chegou a Urucu no ano em que o óleo começou a ser comercializado foi o gerente geral da Unidade de Operação de Exploração e Produção da Amazônia, Gilberto Hosokawa. Ele é hoje o responsável pelo ativo de Urucu e contou um pouco do esforço que foi conseguir fazer com que o petróleo da Amazônia chegasse até Manaus, uma vez que o óleo precisava viajar muitos quilômetros.

“Temos produção de qualidade e de baixo custo, com uma produção 12 vezes maior do que antes, quando a gente produzia apenas três mil barris por dia. O nosso principal desafio sempre foi escoar a produção de petróleo, para assim conseguir comercializar, interligar as instalações de Urucu com o terminal de Coari às margens do rio Solimões e dali, em balsas maiores, até a Refinaria de Manaus (Reman), foram avançando de forma gradativa até se tornar o que é hoje”, ressaltou Hosokawa.

Concessões

A estatal possui sete concessões para exploração e produção de petróleo e gás dentro da floresta até 2025, dentro da Unidade de Operações de Exploração e Produção da Amazônia (UO-AM) nomeadas de Rio Urucu (RUC), Leste do Urucu (LUC), Sudoeste do Urucu (SUC), Cupiúba, Carapanaúba, Araracanga e Arara Azul. Todas com matéria-prima suficiente para mais de 30 anos de exploração. No complexo existem mais de 40 câmeras espalhadas, monitoradas 24h por dia com pessoal treinado para qualquer imprevisto.

Um dos maiores destaques do Urucu é o cuidado com a qualidade dos processos, segurança, tecnologia e meio ambiente. É inegável o capricho com que todo o processo é feito, o uso da tecnologia permite que qualquer operação de extração ou até fechamento dos poços seja feito de uma sala de controle, onde qualquer trabalhador não é posto em risco, garantindo a segurança e a eficiência e menos gasto de tempo e dinheiro.

Comemorando três décadas, a Petrobras só afirma que é possível em meio a imensidão da Amazônia explorar petróleo e gás da melhor qualidade, respeitando a biodiversidade.

Leia mais: