MAP antecipa horário de voos durante obras no Eduardo Gomes

Durante as obras de reparo, a pista fica interditada entre 4h55 e 10h55 | Foto: Arquivo EMTEMPO

Manaus - A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) autorizou a flexibilização nos horários de decolagens, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na Zona Oeste de Manaus.

O órgão abriu uma 'janela' das 7h às 9h para que as companhias áreas possam operar durante as obras que estão ocorrendo na pista do aeroporto. Com isso, a MAP Linhas Aéreas vai poder antecipar o horário de alguns voos.

A decisão, que se estende a todas as companhias, beneficia em especial a população da região Norte. Desde o último dia 06 de agosto, os voos da MAP estavam sendo operados somente após às 11h. Devido às obras de reparo, a pista ficava interditada entre 4h55 e 10h55.

Segundo o presidente da MAP, comandante Marcos Pacheco, a decisão da Infraero é importante para quem opera na região. "A Amazônia é repleta de peculiaridades. Não é possível, por exemplo, fazer pousos e decolagens em determinados municípios após o por do sol. Por isso, a maioria dos voos é durante o dia. Perder a manhã significava penalizar a população que precisa se deslocar de um município a outro da região", ressaltou.

Os passageiros da MAP Linhas Aéreas com viagem confirmada para os próximos dias estão sendo informados dos novos horários. No site da companhia www.voemap.com.br também é possível verificar as alterações.

A MAP, atualmente, opera voos para 14 cidades dos estados do Amazonas e Pará. No Amazonas, a companhia atende a capital, Manaus, além de Parintins, Lábrea, Carauari, São Gabriel da Cachoeira, Barcelos, Tefé, Eirunepé e Coari. No Pará, tem voos regulares para Belém, Porto Trombetas, Santarém, Itaituba e Altamira.

Com Informações da assessoria*

