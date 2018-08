Fábrica da Probel em Manaus lança colchão inédito no Brasil

Manaus - Com vistas no mercado nacional e internacional, a fábrica da Probel, localizada no Polo Industrial de Manaus, lança, no próximo dia 29 de agosto, um novo e arrojado produto voltado para os consumidores de classe A: o Concept. Trata-se de um colchão desenvolvido com tecnologias inovadoras e refinado acabamento, além de resistência, estabilidade e durabilidade como nenhum outro no setor brasileiro.

“O produto foi 100% pensado e desenvolvido na fábrica de Manaus, envolvendo a melhor e mais alta tecnologia disponível no mercado mundial de colchões, e levou dois anos para ser formatado e testado”, informa o diretor geral da Probel em Manaus, Levon Topdjian Filho.

Segundo o empresário, além das lojas próprias da Probel em Manaus, o Concept também será disponibilizado, em princípio, para dez lojas da marca em outras cidades do país, mas, posteriormente, deve chegar a todos os mais de 200 pontos de venda que hoje soma a marca, sendo que o objetivo, a médio e longo prazos, é chegar a outros países, começando pelos Estados Unidos.

“O grande desafio em se vender colchão a mais de três ou cinco mil quilômetros de distância da fábrica é que, se o custo não for muito bom, com margem para arcar com o transporte, ele gera prejuízo. Outro problema é a logística para a assistência técnica ou possíveis trocas. Daí termos buscado o que há de mais tecnológico no mundo, pois precisávamos ter certeza de estar ofertando um produto de altíssima qualidade, que atenderá plenamente os anseios do consumidor”, explica.



Ainda conforme Levon Topdjian, em meio à crise econômica por que passa o país, é preciso ousar para não estagnar ou ficar para trás, por isso, a Probel de Manaus resolveu apostar nesse produto com os pés bem firmes no chão. “No atual patamar, empatar com os resultados do ano anterior já é um grande feito, mas nós investimos muito, e desenvolvemos um produto totalmente personalizável, que pode atender a diferentes demandas com a mesma satisfação, portanto, vislumbramos sim grandes possibilidades para o futuro”, afirma o diretor.

Produzido em diferentes tamanhos para atender consumidores solteiros ou casais | Foto: Divulgação

Atualmente, a fabricante Probel em Manaus gera 145 empregos diretos, mas somados a outros gerados em suas lojas próprias e franquias, esse número sobe para mais de 200. Buscando se diferenciar da concorrência e encantar o cliente, a marca lança novas coleções a cada seis meses, sempre com foco nas demandas apresentadas pelo consumidor. “Todos os nossos consultores são treinados para ouvir o cliente, extrair dele o que realmente importa para sua melhor qualidade de sono, pois, nesse segmento, não há como inovar se a gente não buscar no consumidor a necessidade”, argumenta a supervisora comercial da Probel em Manaus, Symara Lopes de Souza.

Características do produto

Todo o diferencial de conforto e beleza apresentado pelo Concept se deve à sua composição, visto que, na verdade, não é apenas um colchão, mas três em um. Na parte superior, por exemplo (um pillow de 23cm), há duas possibilidades de conforto: bem macio, que se molda ao corpo graças à presença de mini molas ensacadas, espuma HR-35 e espuma visco elástico (conhecida como espuma da Nasa); e outro mais firme, também possível por mini molas ensacadas e espumas com diferentes densidades, como D-45 e D-65.

Já a terceira parte, com 24cm, apresenta conforto intermediário, proporcionado por molas ensacadas individualmente e espuma com densidade D28. “Esse dual pocket é um sistema de molejo com conforto único, que se molda ao corpo, distribuindo o peso uniformemente, ou seja, ainda que usado por duas pessoas com massas corpóreas diferentes, não terá sua estrutura comprometida”, afirma Symara Souza.

Outro diferencial é que, dependendo da sua necessidade de conforto, o consumidor pode usar uma face ou outra do pillow, juntamente com a parte de baixo, ou somente esta última, pois são independentes.

Também merece destaque o box de sustentação do colchão, feito em madeira de lei certificada e com um sistema que abraça o colchão para que ele se encaixe perfeitamente. Até mesmo os pés da base Concept são diferenciados em relação a outros produtos do segmento, pois são feitos em cristal sextavado, o que lhes confere resistência e beleza sem igual.

Mas, sem dúvida alguma, o grande destaque desse novo produto Probel é o revestimento. Feito com um tecido importando da Alemanha, ele é ultra resistente e não rasga nem mesmo se tentarmos cortá-lo com uma faca ou tesoura. Além disso, tem maciez muito superior a outras tramas e sua temperatura chega a ser seis graus mais baixa que a de outros tecidos, o que causa a sensação de estar sempre geladinho.

“Para a nossa região e outras regiões mais quentes do Brasil é excelente, mas também se adapta outras com temperaturas mais amenas”, diz o diretor geral da Probel, Levon Topdjian.

Preço e garantia

Produzido em diferentes tamanhos para atender consumidores solteiros, viúvos ou casais, o Concept também tem variados preços, mas a média para um produto de tamanho 1m60cm é de R$ 15 mil, que ainda pode ser parcelado. Já a garantia é de cinco anos para todo o produto.

“A maioria dos fabricantes dá garantia de cinco anos na estrutura, até três na espuma e, no máximo, seis meses para o tecido. Nós damos total garantia em 100% do produto, e poderíamos até dizer que para estrutura e tecido vai até 10 anos, mas preferimos trabalhar com os cinco porque, mesmo com tratamento especial, após cinco anos, a espuma já não filtra as impurezas com a mesma eficiência”, assegura Topdjian.

Com informações da assessoria*

