Feira da ADS movimenta R$ 42 mil em quatro dias em evento de Agronegóc

Manaus - A Feira Regional da Agência de Desenvolvimento Sustável do Amazonas (ADS) ganhou uma edição especial neste fim de semana. Dentro do evento de agronegócios da Universidade Nilton Lins, foram movimentados R$ 42 mil por meio da comercialização de 14 toneladas de produtos agrícolas provenientes da agricultura familiar do Estado.

Este é o segundo ano consecutivo que a feira da Agência participa do evento promovido pela Nilton Lins, que acontece com o intuito de alavancar e desenvolver o setor de agronegócios no Estado. De acordo com Heitor Liberato, chefe do Departamento de Negócios Agropecuários e Pesqueiros da ADS, a edição foi um sucesso.

“Tivemos um crescimento de 12% na comercialização dos produtos em relação a edição do ano anterior. Os maiores beneficiados são os produtores participantes, que puderam contar com esta renda extra no mês de agosto”, afirma Heitor.

O responsável pelas feiras destacou, também, que apesar da estrutura desse ano ter sido um pouco menor do que a disponibilizada para a ADS no ano passado, foi possível aumentar o público visitante e consecutivamente a venda desses agricultores.

Foram 30 produtores participantes e mais de 150 famílias beneficiadas, quecomercializaram em suas bancas: frutas, verduras, hortaliças, grãos, queijos, peixes frescos, tratados, congelados, secos, salgados e processados com serviço de inspeção, além da área de artesanato que também estava disponível ao público.

O evento

A II Feira de Agronegócios da Nilton Lins aconteceude 23 a 26 de agosto, em uma área de 100 mil m², sendo disponibilizados nove stands para o Sistema da Secretaria de Produção Rural do Amazonas (Sepror) onde todos os seus vinculados (Adaf, ADS, Idam, Sepa e Seapaf) puderam oferecer seus serviços para os consumidores que estarão no local. Para a ADS foram disponibilizados cinco stands sendo quatro para a feira de produtos regionais e um para a exposição dos programas.

Heitor explica que a II Feira de Agronegócios teve o formato da antiga Expoagro com exposições, palestras, cursos, leilões, praça de alimentação, treinamentos, negócios, cursos leiteiros, mostra de bovinos, competições, hipismo e rodeios.

