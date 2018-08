Dólar abre a semana em queda, cotado a R$ 4,08

O índice reverte a tendência de valorização do dólar | Foto: Divulgação

A cotação da moeda norte-americana recuou pelo segundo pregão consecutivo, em queda nesta segunda-feira (27) de 0,57% sendo cotada a R$ 4,0812 para venda. O índice reverte a tendência de valorização do dólar, que na última semana acumulou a maior valorização desde novembro de 2016.

O índice de ações da B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) começou a semana em alta, fechando hoje (27) com valorização de 2,19%, com 77.929 pontos. A alta foi alavancada pelos papéis da Eletrobras, com o leilão das distribuidoras Eletroacre, Ceron e Boa Vista estão marcadas para a próxima quinta-feira, dia 30. As ações subiram 6,68%.

As ações de empresas de grande porte, chamadas de blue chip, também acompanharam a valorização do dia, com Itau fechando em alta de 2,323%, Bradesco valorizando 2,68% e Petrobras com alta de 2,24%.

Leia mais:

Gastos de brasileiros no exterior caem 7,9%

Alta do dólar pode deixar produtos industriais e pão mais caros no AM