Economia da beleza estética é tema de evento em Manaus

Manaus - O 1° Encontro de Gestores e Profissionais da Beleza promovido pelo Avec On The Road, reuniu mais de trezentas pessoas no Hotel Inter City - localizado na rua Prof. Marciano Armond, n° 544, no bairro Adrianópolis – para tratar sobre a profissionalização e qualificação de empreendedores no mercado da beleza estética.

O evento que aconteceu durante a tarde desta segunda-feira (27) abordou temas como a Lei Salão Parceiro, controle de contratos, MEI, tributos fiscais, notas de serviços, pagamento do Simples Nacional, além de marketing digital.

Participaram do evento os profissionais Paulo Brelclano – Diretor da Primeiro Assessoria; especializado em contabilidade e gestão de salões de beleza. Robson Teles - Especialista nas áreas de Tecnologia da Informação, com foco em salões de beleza; e a jornalista e professora Ayane Souza - Especialista em redes sociais, planejamento e gerenciamento estratégico de conteúdo.

O representante da Avec On The Road, Robson Moura, falou sobre a iniciativa na cidade e explicou que a ação visa ainda expandir e facilitar os mecanismos de investimentos financeiros relacionados ao mercado de beleza estética e bem estar.

“A gente tá apresentando hoje um novo modelo de ecossistema de tecnologia. Nossa proposta é resolver uma série de problemas principalmente em relação a dinâmica que acontece entre a indústria, salão de beleza e cliente final. Com a Avec, existe uma oportunidade de os empreendedores e proprietários de salões de beleza, encontrarem novas possibilidades de trabalho, com diminuição de burocracias”, explica Robson.

