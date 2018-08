Em Manaus, empresárias criam negócio com compotas regionais

Confira reportagem | Autor: TV EM TEMPO

Manaus - Duas amigas se juntaram em Manaus com a ideia de criar um negócio para vendas de compotas regionais. A ideia do empreendimento surgiu na sala de aula, após a realização de um curso de gastronomia. As compotas são feitas artesanalmente com produtos regionais.

A empreitada começou em dezembro de 2017, mas atualmente os produtos são vendidos em feiras regionais de Manaus e são comercializados em outras cidades.

As compotas já estão sendo comercializadas em outras cidades. | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

As empresárias Hellen Morais e Vanessa Carvalho foram capacitadas nos cursos técnicos oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), que incentiva por meio das aulas o empreendedorismo.



Na reportagem da TV Em Tempo, você confere os depoimentos das jovens empreendedoras e a avaliação dos consumidores sobre este novo produto regional.

