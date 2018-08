Em 11 anos, produção de ovos no Amazonas cresceu 67%

As principais granjas do Amazonas são consideradas de alto padrão nacional | Foto: Marcio Melo

Manaus - O ovo de galinha industrial e o frango congelado são um dos alimentos mais consumidos pela maioria dos amazonenses, mas nem todos conhecem a fundo a origem desses produtos. No Dia da Avicultura, comemorado nesta terça-feira (28), o Em Tempo mostra o raio-X desse segmento da agricultura do Amazonas.

De acordo com o último Senso Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2017, a produção de ovos no Estado cresceu 117% e o setor em si cresceu 67% entre os anos de 2006 e 2017. Ainda conforme os dados do Senso Agropecuário, o número de aves passou de 2,5 milhões para 4,3 milhões nesse mesmo período.

Já conforme os números da Associação Amazonense de Avicultura (AAMA), hoje o segmento com seus associados conta com pelo menos 2,5 milhões de aves, sendo que cerca de 300 mil estão nas mãos de pequenos produtores independentes.

O empresário e presidente da AAMA, Kunyia Takana, disse que o setor tem passado por muitas dificuldades nos últimos anos por conta da crise financeira, mas tem seguido poderoso na produção de ovos.



“Passando a greve dos caminhoneiros, o frete aumentou e, agora, a alta do dólar encareceu as commodities [mercadorias]. Por exemplo, apenas a saca de milho de 60 quilos, que custava há um ano atrás R$ 34, passou para R$ 47. Então ficou bem difícil produzir no setor, mas todos continuamos firme e forte aguardando uma definição do cenário político e à espera de uma melhora”, disse Takana.

Em números da Secretaria de Produção Rural do Amazonas (Sepror), a avicultura industrial se concentra principalmente na região metropolitana de Manaus, com mais de 3,15 milhões de aves, uma produção de 1,71 mil toneladas de carne e 1,49 milhões de caixas de ovos por ano. Os principais municípios produtores são Manaus, Iranduba, Manacapuru e Rio Preto da Eva. O Amazonas ocupa a décima quarta posição do país na criação de aves.

O Amazonas tem mais de 4 milhões de frangos em plantel | Foto: Marcio Melo

Destaque nacional

O presidente da Federação da Agricultura do Amazonas (Faea), Muni Lourenço, disse que o segmento tem um destaque especial no setor rural do Amazonas, porque tem um polo de produção de ovos de galinha consolidado e em crescimento. “Nosso polo é 5º maior do Brasil e o primeiro da região Norte, e produzimos um alimento que é o mais barato à disposição de toda população, consumido principalmente na entressafra de pescado”, comentou.

Lourenço afirmou, ainda, que o segmento nos últimos anos vem se modernizando de forma muito intensa. “Hoje o Amazonas dispõe de granjas modernas, automatizadas, e que estão no padrão das melhores granjas do Brasil. É um dos setores mais fortes da economia do Amazonas e que tem alguns meses que se mostra como o único produto com autossuficiência, ou seja, capaz de produzir o suficiente para a demanda”, disse.

A avicultura familiar é primariamente voltada para a criação de galinha caipira como uma atividade voltada à segurança alimentar e nutricional, com 16 mil criadores. Na criação familiar, os maiores produtores são os municípios de Apuí, Manaus, Iranduba, Rio Preto da Eva e Maués. De acordo com o Ministério da Agricultura, o Brasil é o terceiro maior produtor de carne de frango do mundo.

Migração

O segmento também viveu nos últimos anos com o advento da crise econômica, um fenômeno migratório que tornou a avicultura local ainda maior. Com o grande número de demissões nas fábricas do Polo Industrial de Manaus (PIM), parte dos antes industriários, tomaram o campo como destino e investiram o valor de suas rescisões de contrato na criação de galinhas e ovos.

São produzidos 1,49 milhões de caixas de ovos por ano no AM | Foto: Marcio Melo

Uma veterinária que atende algumas granjas em Manaus de perto, mas não quis se identificar, informou que os antigos industriários têm, nesses projetos de granja, uma esperança de realizar um bom negócio e ter um retorno financeira mais rápido. Essa parcela das granjas compreende àquelas que são denominadas como familiar e tem estrutura e produção mais baixa.

“O segmento sempre exige muito investimento por parte do empresário. Mas todos que procuram nossa ajuda, cumpre todos os procedimentos de higiene necessário. Infelizmente nem todos sabem lidar, de fato, com esse mercado e certamente vão quebrar. Mas quem conseguir trabalhar com calma vai crescer muito no setor”, afirmou.

Edição: Isac Sharlon

