Máquinas não substituem negociações 'olho no olho', dizem bancários

Manaus - Sinônimos de poder e influência absolutos em outros tempos, os bancários formam um papel de destaque na História desde a civilização moderna. No Brasil atual, as principais pautas que cercam a classe montam o cenário de insatisfação, greve e assédios morais. Tudo isso vivendo o gosto eterno por exercer a vocação de homem ou mulher das finanças.

Enfrentar abusos trabalhistas, fazer mil tarefas ao mesmo tempo e ainda ter paciência para atender todo tipo de cliente não são os únicos desafios vividos pela categoria. Recentemente, uma colega de profissão - a tecnologia digital - tem ameaçado tomar a cadeira de contratados de forma permanente.

Uma pesquisa recente divulgada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) confirma isto. Investimentos do setor bancário em tecnologia somaram R$ 118,7 bilhões entre 2012 e 2017. Isto equivale a uma média anual de R$ 19,8 bilhões. Além disso, o uso anual de transações bancárias elencou os aplicativos de bancos em primeiro lugar.

Em comparação com a velha ida às agências, o documento mostrou que apenas 9% de transações foram feitas neste modelo, enquanto 27% dos atendimentos foram pela plataforma mobile. No Amazonas, não é diferente.

A substituição recorrente dos cheques de papel pelos bytes processados é sinônimo de progresso para o vice-presidente do Sindicato dos Bancários (SEEB), Daniel Batista, mas também soma a um montante de preocupação.

“Entendemos que não há como sair mais do processo de automação e da inteligência artificial, mas entendemos que este tem sido o grande gargalo na vida dos bancários. No ideal do banco digital, não precisa sair de casa para abrir uma conta – ou seja, não se faz necessário a figura do representante da empresa”, explicou.

Máquinas e humanos

No País, cinco bancos somam 2,88 milhões de contas 100% digitais. A Febraban apontou que esse dado quase triplicou no ano passado, sendo aproximadamente 4,4 mil contas onlines abertas por dia. Batista concorda que, neste sentido, a praticidade é otimizada na relação empresa-cliente, mas que a humanização deste relacionamento é perdida aos poucos.

“As pessoas precisam do olho no olho, da hora do cafezinho, de sentirem na pele que estão guardando seu dinheiro no lugar certo. Só um humano pode formar esta empatia com outra pessoa. A desculpa de que diminuir os recursos humanos para cortar despesas não cabe. As instituições bancárias são as que mais lucram anualmente, e todos sabem disso”, opinou.

Neste contexto, uma rotina comum nas empresas de capital são as metas de produção por funcionário. Há quase 20 anos, datilografar o material escrito e depois digitalizá-lo nos primeiros softwares embarcados fazia parte dos comandos. Relatos de profissionais mostravam que as articulações dos servidores foram as mais prejudicadas neste tempo.

Registros de Lesão por Esforço Repetitivo (LER) aumentaram nos centros de saúde da cidade. Hoje, Batista comenta, as pessoas saem do trabalho e entram nos consultórios psicológicos com depressão. “O bancário não é apenas um atendente, hoje em dia, mas sim um vendedor dos interesses da empresa. A pressão injusta para vender todos os pacotes disponíveis de consórcios, seguros e investimentos são absurdos para os funcionários”, completou.

Um levantamento do SEEB registrou que em uma semana, 30 servidores relataram abusos morais no trabalho. “Uma funcionária estava internada com crise de depressão profunda e, na maca, o chefe ligou para ela cobrando mais duas vendas que faltavam para alcançar a meta. No mesmo instante, ela fez as ligações e depois prestou contas do que faltava”, relatou o vice-presidente do sindicato.

Sonho difícil, mas possível

Mesmo com as dificuldades há quem diga que vale a pena investir e não desistir da carreira. Trabalhar seis horas por dia e ter um bom retorno salarial é o bastante para manter Rubens Rodrigues satisfeito com o seu cargo. Ele contou que, principalmente, diante do cenário de outros segmentos, não pode reclamar do emprego.

"Há muita intenção de crescimento para o nosso ramo e somos uma das áreas mais incentivadas. O salário-base para quem começa é de R$ 2,5 mil e depois não há limite. Além disso, a sensação de segurança de uma carreira sólida é incomparável", destacou.

Começando aos 19 anos como caixa, Rodrigues demorou em média 15 anos para chegar a gerente-geral de um banco privado, cargo onde está atualmente há 15 anos. Ele também preside a Federação dos Empregados em Estabelecimentos Bancários do Norte e Nordeste (FEEB).

"Empresa privada é mérito, diferente de órgão público. Você tem que ter sangue na veia para continuar e amar o que faz", terminou. Outro bancário, Ivan Melo coleciona aventuras em seus 24 anos de carreira e diz que, se tivesse a chace, não mudaria de profissão.

"É gratificante ver as lágrimas de alegria de alguém que finalmente consegue o financiamento da casa própria. Fazer parte disto, não tem preço. Além disso, vivi experiências marcantes como tentativas de estelionato, que são ruins, mas somam à bagagem do servidor", frisou.

Apesar de não trabalhar seis horas por dia como regrado pela legislação, Melo diz que não ter recursos humanos para o atendimento completo dos serviços também é desafiador. Mesmo assim, ele acredita que o benefício mútuo para a sociedade supera qualquer obstáculo.

"Acredito fazermos um trabalho social de excelência na liberação de crédito e outros benefícios sociais, tanto na capital quanto no interior do nosso Estado", conclui.

Rodrigues confirmou que também teve benefícios pessoais para a vida, em que a instituição onde sempre trabalhou somou para a formação dos filhos.

Possíveis soluções

"O que mais prejudica, tanto as pessoas físicas quanto as jurídicas, são os juros altos. Uma pessoa com cheque especial tem ao ano até 325% de taxas de juros. Somos o País que mais abusa o cliente. É um absurdo", comentou o vice-presidente do SEEB.

Sobre uma mudança pelas eleições deste ano, ele termina afirmando que independente do candidato eleito à presidência, é preciso que o governo federal intervenha no Banco Central (BC) para baixar as taxas de juros abusivos.

"Os pequenos empresários estão falindo por esse mal, falta empréstimo e o resultado é vender os materiais para pagar as dívidas. Além disso, é preciso respeitar o nosso dissídio, que vence em setembro. Reajustes insignificantes só servem para inflamar uma possível nova greve", terminou.

