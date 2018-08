Candidatos afirmam que ZFM é essencial para gerar emprego e renda

Segundo debate temático realizado pela TV Em Tempo nas eleições 2018 | Foto: Janailton Falcão

Manaus - Durante discussão com os candidatos ao governo do Estado, o desenvolvimento da Zona Franca de Manaus (ZFM) foi classificado como alternativa essencial para a geração de emprego e renda no Amazonas. As propostas acerca do tema foram apresentadas nesta terça-feira (28), durante o segundo debate temático com os candidatos ao governo do Estado, realizado e transmitido pela TV Em Tempo.

Mediado pela apresentadora do programa Agora, Márcia Lasmar, o debate reuniu cinco candidatos ao cargo majoritário: Omar Aziz (PSD), David Almeida (PSB), Lúcia Antony (PCdoB), Wilson Lima (PSC) e Berg da UGT (PSOL).

Pela segunda vez consecutiva, o candidato à reeleição Amazonino Mendes (PDT) não participou da discussão, fato questionado pelos demais concorrentes.

O primeiro bloco foi direcionado apenas a apresentação de propostas referentes à geração de emprego e renda. Atualmente, o Amazonas tem 256 mil desempregados, sendo 35 mil trabalhadores demitidos em um ano, resultando no aumento de 14% na taxa de desemprego no estado. A ZFM, modelo econômico que atende a principalmente a região Norte, foi amplamente defendida pelos postulantes.

A renúncia fiscal e o fortalecimento do modelo através da união de governantes do Norte, assim como a desburocratização, a simplificação tributária, o desenvolvimento da indústria a partir da biodiversidade e a capacitação profissional foram algumas das alternativas apontadas pelos candidatos.

Para Omar Aziz, que esteve à frente do governo durante o período de 2010 a 2014, nenhum dos candidatos à presidência está, de fato, comprometido com a ZFM. Ele relembrou que durante sua gestão o Amazonas gerou mais de 40 mil empregos e a crise afeta toda a estrutura do estado. “A insegurança causada pela crise atinge principalmente as empresas que aqui estão presentes. Precisamos de um presidente que assuma uma postura a favor da renúncia fiscal da ZFM”, disse.

Durante o segundo bloco, os postulantes responderam a uma pergunta formulada pela produção do programa Agora: “Como o governador pode fortalecer a ZFM, aumentar os postos de trabalho e outras alternativas de emprego e renda além desse modelo econômico?”

Lúcia Antony e Omar Aziz defenderam o investimento em biodiversidade, agroindústria e turismo para fomentar o modelo, enquanto Berg da UGT e Wilson Lima apontaram o escoamento de produção por meio de estradas e vicinais. David Almeida, por sua vez, quer transformar o Amazonas em um dos maiores produtores de energia solar.

“É preciso, também, incentivar o pequeno e médio empreendedor através da empresa de fomento do estado. A médio e longo prazo, precisamos de um novo modelo sustentável baseado na agroindústria, biofarmácia e turismo”, explicou Lúcia Antony.

Nos dois últimos blocos, os candidatos fizeram perguntas entre si, com direito a réplica e tréplica. Questionado por Omar Aziz sobre as dificuldades para conseguir o primeiro emprego, como a exigência de experiência prévia, David Almeida respondeu que, num governo hipotético, vai destinar pelo menos 1 mil, de um total de 6 mil cargos comissionados da Aleam, para que universitários possam ter um ano de experiência recebendo uma bolsa de R$500. O contrato poderia ser renovado caso o jovem tivesse bom desempenho.



“Vamos dar a oportunidade, ainda, do jovem ser empreendedor e ingressar no mercado de trabalho, transformando o Amazonas no estado do empreendedorismo”, completou.

Omar citou a criação de uma parceria com a iniciativa privada para que o jovem adquira experiência e a reativação do programa Jovem Cidadão, criado por Eduardo Braga (MDB), e o Ame a Vida. Ele também citou a importância do rezoneamento e a vocação do homem que reside no interior.

Wilson Lima, em tréplica, criticou o grupo político que governa o estado há pelo menos 35 anos e não provou ao governo federal e ao mundo a potencialidade do Amazonas. “Precisamos fomentar a implantação de cooperativas de crédito, adotadas em municípios como Humaitá e Apuí”, afirmou.

Último debate

O terceiro e último debate realizado pela TV Em Tempo será transmitido no dia 11 de setembro, com horário ainda a ser definido. As discussões devem envolver temas como saúde e educação e o apresentador do SBT Brasil, Marcelo Torres, será o mediador.

