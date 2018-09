Seguro Educacional possibilita estudantes continuarem os estudos

| Foto:

Manaus - Imprevistos acontecem na vida de qualquer estudante, inviabilizando a possibilidade de dar continuidade aos estudos, como acidente ou perda de emprego. Por conta disso, o seguro educacional torna-se uma alternativa para muitas instituições de ensino proporcionarem segurança para seus alunos, pais e responsáveis.



Recentemente, quem recorreu ao benefício foi a jovem Taciana Holanda, 20.

“Acabei ficando desempregada na reta final do técnico em análises clínicas e fiquei com receio de ter que adiar o sonho de me formar na profissão que escolhi”, comenta.

Ela, que agora em setembro irá receber seu certificado no curso técnico, conta que assim que foi desligada da empresa em que trabalhava lembrou que a instituição em que estuda, o Centro Literatus (CEL), oferecia o benefício aos alunos e correu para solicitar.

“Conversei com a minha coordenadora e foi tudo bem rápido. Em poucos dias já autorizaram o pagamento das últimas mensalidades para que eu pudesse concluir minha capacitação”, disse Taciana.

Pioneiro em oferecer o benefício a alunos de educação profissional no Amazonas, o CEL dispõe de seguro educacional sem custo algum aos seus alunos. Com isso, em caso de perda de emprego involuntária, morte ou invalidez, seja do próprio estudante ou dos responsáveis financeiros, a seguradora contempla a isenção de até quatro mensalidades, possibilitando assim que o aluno matriculado, ativo e adimplente continue a estudar.

Diferenciais

A mantenedora do Centro Literatus, Elaine Saldanha, destaca que, há quase dois anos, o seguro educacional é um dos diferenciais oferecidos pela instituição aos seus alunos.

“Muitos alunos e pais ficam apreensivos com a possibilidade de não terem como não pagar mais pelos estudos, então buscamos investir no benefício para garantir tranquilidade a eles, principalmente nas práticas de atividades dentro e fora da instituição, durante todo o período de matrícula”, apontou a gestora.

Em caso de demissão involuntária, por exemplo, o seguro educacional dá um fôlego para que o aluno ou o responsável possa conseguir se realocar no mercado. Para ser beneficiado, é preciso ter, ao menos, 12 meses de registro em carteira, não ter sido demitido por justa causa nem aderido a programas de demissão voluntária.

Segundo o diretor da Green Seguros Educacionais, Maurício Neves, as instituições que contratam o seguro saem na frente por combater a evasão e proteger as suas receitas de imprevistos financeiros com seus alunos.

“Hoje atendemos mais de 300 instituições no Brasil, com isso cerca de 400 mil alunos contam com o benefício e, em média, cinco mil indenizações são pagas por ano”, revelou

Leia mais:

Século é a primeira escola de ensino a lançar repositório educacional

Colégio Século em Manaus: do ensino tradicional à sala invertida