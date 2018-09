Previdência abre prazo para recadastramento de aposentados em setembro

Os segurados de setembro já vão receber o lembrete a partir de segunda-feira (10) | Foto: Stephanie de Farias/Manaus Previdência





Manaus - Os aposentados e pensionistas do município que aniversariam no mês de setembro já podem se dirigir à Manaus Previdência para realizarem o recadastramento anual. Devido o feriado prolongado no município, a autarquia alerta para as três semanas que os segurados dispõem para a atualização dos dados.

“Setembro é um mês atípico, com menos dias úteis”, lembra a diretora de Previdência da autarquia, Daniela Benayon. A Manaus Previdência funciona na avenida Constantino Nery, 2.480, Chapada, zona Centro-Sul, de segunda a sexta-feira, das 7h às 14h.

Levantamento do Setor de Atendimento (Sate) aponta que são esperados em setembro 540 segurados, sendo 411 aposentados e 129 pensionistas. O recadastramento é obrigatório e quem não passar pelo procedimento será excluído da folha de pagamento até regularizar a situação. Para auxiliar os segurados, a Manaus Previdência incorporou mais um serviço ao seu leque de ações: o envio de mensagens pelo celular.

A partir de segunda, os segurados de setembro já vão receber o lembrete. Já estão sendo convocados por esse meio os retardatários de junho a agosto. “Nosso intuito é evitar a suspensão do benefício”, explica Benayon, acrescentando que o envio de mensagem é um reforço, à medida que o contato já existia por meio de ligações telefônicas.

Para se recadastrar os segurados devem apresentar os originais da carteira de identidade, CPF e comprovante de residência atualizado. Em caso de ter dependentes, trazer cópia da certidão de nascimento (menores de 18 anos) e, em caso de cônjuge/companheiro (a), original da certidão de casamento ou da declaração de união estável. Segurados domiciliados em outros municípios devem enviar pelos Correios cópia autenticada em cartório dos mesmos documentos, acrescidos de declaração de vida.

Quem tiver dúvidas sobre sua situação pode ligar para o call center do órgão, por meio do telefone (92) 3186-8000, ou fazer contato pelo webchat (http://manausprevidencia.manaus.am.gov.br/), ambos de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

