Gasolina sofre novo aumento e pode chegar a mais de R$ 5 nas bombas

Manaus -A partir desta quarta-feira (5), o preço da gasolina pode chegar a custar mais de R$ 5 nos postos de combustíveis, isso porque o litro que era vendido por R$ 1,1704 vai passar a valer R$ 2,2069 nas refinarias.



Esse será o valor mais alto cobrado pelo litro do combustível desde junho de 2017, quando a Petrobras mudou a política de preços. Em julho do ano passado a Estatal passou a fazer reajustes diários nos valores, o aumento divulgado no último dia 29 de agosto motivado pela alta do dólar, a Petrobras registrou a sexta alta seguida, cobrando R$ 2,1079 por litro.

Segundo o vice-presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis do Amazonas (Sindicam), Geraldo Dantas, o reajuste pode chegar a qualquer momento nas bombas de combustíveis, de acordo com ele, o valor vai aumentar assim que os postos receberem a gasolina com o valor mais caro.

“Os reajustes de acordo com a necessidade dos postos de abastecerem com o novo valor, como o reajuste foi mais alto dessa vez a gasolina infelizmente vai aumentar para o consumidor. Passamos semanas com o preço reduzido uma vez que os sucessivos reajustes foram pequenos e conseguimos segurar sem passar para o consumidor, porém dessa vez como aumentou mais de R$ 1, a gasolina pode chegar até R$ 5,03 nas bombas”, lamentou.

Já na terça-feira foi possível ver postos com valores mais altos em Manaus, no de bandeira Shell localizado na Avenida Boulevard Álvaro Maia, o litro da gasolina estava a R$ 4,88. Já em um dos postos do bairro Nova Cidade, Zona Norte, o valor já chegava a R$ 4,90. Dantas explicou que, mesmo com o feriado prolongado não há previsão de novas promoções nos postos.

“Os postos também saem perdendo com esse aumento, a cidade vai estar menos movimentada com o feriado prolongado e com a gasolina mais cara a população vai preferir não abastecer e ficar em casa. No fim, esse aumento prejudica a todos uma vez que os donos dos postos não vão conseguir atrair os clientes que vão ficar na cidade durante o feriado”, concluiu.

Consumidor

Com o aumento de 1,68%, o consumidor, dessa vez vai sentir o reajuste na hora de abastecer. Para o gerente comercial Jorge Mário, 52, o aumento da gasolina só prejudica quem necessita de transporte próprio para trabalhar. “Estava até demorando para aumentar de forma considerável a gasolina, temos muitos gastos com o veículo, não é só o combustível, infelizmente com essa alta muita gente vai ter que deixar o carro em casa e optar pelo transporte público que também é ruim”, disse.

Há quem prefira o etanol para fugir do valor mais alto da gasolina, a estudante Erika Simões, 23, diz não sentir diferença quando abastece com o combustível. “Desde que fiz a troca dos combustíveis percebi que o meu orçamento ficou mais ajustado uma vez que o preço do álcool não varia tanto”, falou.

Ainda assim o vice-presidente do Sindicam não aconselha fazer a troca da gasolina pelo etanol. “O etanol é um combustível mais leve e com as altas temperaturas registradas em Manaus acaba evaporando mais rápido, na maioria das vezes a troca não compensa”, explicou.

Outros combustíveis

O valor médio da gasolina nas bombas terminou a última semana a R$ 4,446, de acordo com pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, do Gás Natural e dos Biocombustíveis (ANP), representando aumento de 0,38 na comparação com a semana anterior. No ano, o preço da gasolina já acumula alta de 8,5%, acima da inflação de 4,17% esperada para 2018.

Já o diesel terminou a semana em alta de 0,05%, vendido a R$ 3,373 por litro, em média. No ano, o preço do diesel acumula alta de 1,4%. Já o etanol passou para R$ 2,626, o que representa uma alta de 0,2% sobre a semana anterior. Apesar da alta desta semana, no ano o valor do etanol nas bombas acumula queda de 9,8%.