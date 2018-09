Mega-Sena sorteia prêmio de R$20 milhões neste feriado

Quem acertar nesta quarta-feira (5) os seis números do concurso 2.075 da Mega-Sena pode receber um prêmio de R$ 20 milhões. O sorteio do Caminhão da Sorte, que está em São Bento do Sul, Santa Catarina, ocorre às 20h (horário de Brasília).

Se for aplicado na poupança, o prêmio renderá cerca de R$ 74 mil por mês. O valor também é suficiente para comprar 133 carros de luxo.

A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país.

Também é possível jogar pelo computador, tablet ou smartphone. Para isso, é preciso ter mais de 18 anos e preencher o cadastro na plataforma de Loterias On-line da Caixa .

No sábado (1º), uma aposta de Minas Gerais e outra de São Paulo acertaram os seis números do concurso 2.074. Cada uma recebeu R$ 22,3 milhões.

