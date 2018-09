Dólar abre em alta e custa R$4,15

A cotação da moeda norte-americana abriu o pregão desta quarta-feira (5) em alta de 0,03%. O dólar está cotado a R$ 4,1543 para venda.

O Banco Central segue com os leilões tradicionais de swaps cambiais, equivalentes à venda futura de dólares, sem anunciar nenhuma oferta extraordinária como realizou na última sexta-feira, no fechamento do mês de agosto, para conter a alta da moeda.

O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), começou hoje em queda de 0,32%, com 74.469 pontos.

Os papéis da Petrobras puxavam a baixa, com desvalorização - na abertura do pregão - de 1,13%.

