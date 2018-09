Vídeo: IBGE aponta que 253 mil jovens estão desempregados no Amazonas

Confira reportagem | Autor: TV Em Tempo

Manaus - A falta de emprego tem afetado muitos jovens que buscam pelo primeiro trabalho. Uma pesquisa do IBGE aponta que o índice de jovens desempregados entre 18 e 24 anos aumentou no Amazonas. As informações são da reportagem (vídeo acima), da TV em Tempo.

Só no primeiro trimestre de 2018, o IBGE apontou 253 mil jovens amazonenses desempregados, um aumento de 5,2 por cento em relação aos três primeiros meses do ano passado.

O estudante Lucas Colares,20, está em busca do primeiro emprego e tem no currículo cursos profissionalizantes, mas até agora não foi chamado.

Só no primeiro trimestre de 2018, o IBGE apontou 253 mil jovens amazonenses desempregados | Foto: divulgação

Leia mais



Desemprego leva milhares de pessoas a buscar vagas na Seminf

Manaus ocupa a 3ª posição no ranking do desemprego no país