Construção Civil registrou alta de preços no Amazonas em agosto

Manaus - Em agosto de 2018, o Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apresentou variação de 0,40% no Amazonas, o que representa 0,01 ponto percentual abaixo em relação a julho, quando foi registrado 0,41%. Com esse resultado, os valores dos acumulados do ano são consideravelmente menores que os do resto do país.

Segundo a pesquisa, o custo da construção civil por metro quadrado no Estado, em julho, estava em R$ 1.040,46, passou para R$ 1.044,64 em agosto, sendo R$ 579,17 destinados aos materiais de construção e R$ 465,47 à mão de obra. Os responsáveis pelo aumento do mês foram os insumos, uma vez que a mão de obra sofreu queda pequena em agosto.



Já é tradição, no oitavo mês do ano, a construção registrar alta por ser influenciada, principalmente, pelo verão amazônico, já que a menor quantidade de chuvas nessa época proporciona mais obras.

De acordo com o presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil de Manaus (Sinduscom- AM), Frank do Carmo Souza, o resultado positivo da pesquisa foi motivado pelo mercado imobiliário impulsionado. “Tivemos números expressivos registrados desde junho, quando foi o início do verão aqui na Amazônia. Mesmo com muitas obras públicas paradas, acredito que no próximo ano teremos melhoras, pois temos a Lei dos Distratos. A lei, que regulamenta a desistência do contrato de incorporação imobiliária com a retenção de até 10% do valor pago por parte da incorporadora, foi aprovada na Câmara e está aguardando aprovação no Senado. Se aprovada, a confiança dos empresários vai voltar fazendo com que a construção civil cresça”, disse Frank do Carmo.



O Amazonas ocupou a décima primeira posição entre todos os Estados, ficando atrás do Piauí e na frente da Paraíba. O menor custo registrado foi em Sergipe, com R$ 957,64 por metro quadrado; já em Santa Catarina, foi registrado o valor mais alto, com R$1.228,69. Entre os Estados da Região Norte, o Estado teve o menor custo médio do mês.



Mercado Imobiliário



Em julho, o mercado imobiliário faturou em Manaus quase R$ 80 milhões, segundo a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Amazonas (Ademi-AM). Os indicadores mostraram que o bairro Tarumã, localizado na Zona Oeste da capital, registrou maior número de vendas. O padrão econômico foi responsável por 45,5% e o padrão alto, por 19,3%.



A capital do Amazonas continuou sendo o metro quadrado mais barato do Brasil, as unidades residenciais com valor entre R$ 3 a R$ 4 mil por metro quadrado já registravam maior índice de venda nos meses anteriores.



O padrão com maior número de vendas brutas continuou sendo o econômico, que são apartamentos de dois dormitórios, representando 87% das vendas totais de residenciais. No geral, o bairro que vendeu mais unidades foi o Lírio do Vale, Zona Oeste, com mais de 30% do total das unidades vendidas.



