Manaus é quinta cidade com maior proporção de famílias endividadas

Manaus - Após um longo período de recessão econômica que atingiu o país entre os anos de 2014 e 2016, uma pequena reação foi notada no fim de 2017. Dados divulgados pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio), por meio da oitava edição da Radiografia do Endividamento das Famílias Brasileiras, mostrou que o rendimento total das famílias no país atingiu R$ 277,9 bilhões no mês, uma alta real de 5,5% em relação ao mesmo período de 2015.

O aumento de R$ 14,6 bilhões considerou a elevação de 1,6% no número de famílias no mesmo período e a renda média familiar que era de R$ 4.250,37 passou a ser R$ 4.416,95, registrando um aumento de 3,9%. A análise foi feita com base em informações do Banco Central do Brasil, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e da Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

A pesquisa aponta a capital do Amazonas como a quinta com maior proporção de famílias com contas em atraso representando 38% da população. O estudo classifica os principais aspectos, dimensões e efeitos da política de crédito no país sobre a população entre 2015 e 2017, período do processo de recuperação da crise econômica e política que assolou o Brasil.



De acordo com o estudo, três principais fatores explicam a recomposição da renda familiar. A forte queda da inflação no período, que era de 10,67% em 2015 passou para 2,95% em 2017, que fez com que o efeito renda viesse à tona, o efeito ocorre quando os salários sofrem reajuste por uma taxa muito acima da inflação corrente. O segundo fator é o recuo da taxa de desemprego, ainda que lentamente e puxada pelo mercado informal, após um período de alto índice de desocupados. Por fim, o aumento na massa de rendimentos dos aposentados, pela combinação da elevação dos inativos e aumento do benefício.

Conforme o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL-Manaus), Ralph Assayag, apesar da melhora, o crescimento de inadimplentes no Estado cresceu em média 20%, abaixo do nível nacional. “Somos uma ilha, temos segmentação de indústria e agronegócios que nos dá estabilidade. No resto do país as pessoas conseguem com facilidade sair de um estado para o outro o que faz com que a taxa de inadimplência nesses lugares aumente, aqui temos esse equilíbrio”, explicou.

Assayag disse ainda que, a taxa de devedores em Manaus está caindo lentamente, uma vez que o governo dividiu o Fundo de Garantia Do Tempo de Serviço (FGTS), além da queda do número de demissões que garante a estabilidade na economia familiar. “Em janeiro começamos com 4.0 e fechamos o mês de junho com 3.5, além disso as cobranças ficaram mais rígidas, os lojistas não estão liberando crédito uma vez que estão mais atentos, consultando, examinando para não liberar aos inadimplentes”, avaliou.

Contas básicas como água e luz, foram responsáveis por 6,69% nos atrasos, já contas de telefone, internet e TV por assinatura aumentaram 3,57%. O único segmento a apresentar queda na quantidade de atrasos, com 9,24% em junho foi o de compras feitas no boleto ou crediário no comércio.

Para o economista Judah Torres, toda a situação difícil que a economia do país vem passando somando com o aumento do desemprego, resulta no aumento da inadimplência, ele dá três dicas para que novas dívidas não sejam geradas, com tais medidas é possível que aos poucos as contas se normalizem.

“Organização é fundamental para começar a colocar as contas em dia, a alternativa é por todos os gastos na ponta do lápis além de eliminar gastos supérfluos, nesse caso a família precisa trabalhar em conjunto. Por fim aproveitar as feiras de renegociação ou até mesmo buscar o estabelecimento que está devendo para uma negociação amigável e evitar uma possível judialização da dívida”,

Torres explicou que, o período mais turbulento da economia do país já passou. “Estamos em um cenário de estabilização econômica, porém não estou otimista que a taxa de devedores caia enquanto a taxa de desemprego continue na mesma”, concluiu.

Mais da metade das dívidas pendentes de pessoas físicas, 51%, têm como credor algum banco ou instituição financeira. A segunda maior representatividade fica por conta do comércio, que concentra 18% do total de dívidas não pagas, seguido pelo setor de comunicação (14%). Os débitos com as empresas concessionárias de serviços básicos como água e luz representam 8% das dívidas não pagas no Brasil. Em média, cada inadimplente tem duas dívidas em aberto.

