Indústria registra crescimento acima da média nacional no Amazonas

Manaus -O crescimento industrial do Amazonas, ocupou o quarto lugar na lista de estados pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre junho e julho de 2018. O crescimento registrado foi de 2,5%, o destaque foi para o setor de bebidas (43,30%), e fabricação de outros equipamentos de transporte (35,4%).



Na comparação com o mês anterior, em julho, o setor apresentou crescimento de 7,6%, no acumulado do ano, o crescimento foi de 14,1% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Em 12 meses, o acumulado foi de 11,3%. Já o setor de fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos (-24,10%), fabricação de máquinas e equipamentos (-23,10%) e fabricação de produtos de borracha e material plástico (-21,60%), registraram desempenho negativo no fechamento do primeiro semestre.

Dos 15 locais pesquisados pelo IBGE, oito apresentaram queda entre os meses de junho e julho, as maiores quedas foram nos estados de Goiás (-2,1%), Paraná (-1,3%), São Paulo (-1,1%) e Minas Gerais (-1%). Além desses, os estados do Mato Grosso (-0,9%) e Rio de Janeiro (-0,3%), sofreram queda acima da média nacional de 0,2%.

Além do Amazonas, Espirito Santo (5,8%), Rio Grande do Sul (4,6%), Pará (2,7%), Santa Catarina (1,9%) e Bahia (1%), também registraram crescimento industrial.

Para o vice-presidente da Federação da Industria do Estado do Amazonas (Fieam), Nelson Azevedo, o resultado da pesquisa mostra cada vez mais que o Amazonas está acompanhando o ritmo da indústria nacional, o bom desempenho durante os meses de recuperação confirma que, 2018 está sendo um ano melhor que os últimos três.

Recuperação

“Ainda não podemos falar em crescimento, e sim, recuperação, ainda estamos sofrendo com resquícios da crise econômica dos últimos anos e com a greve dos caminhoneiros que desabasteceu o país, mesmo que o Polo Industrial de Manaus (PIM), não tenha sido afetado diretamente pela greve de maio, a produção dele é responsável por grande parte do abastecimento interno do país”, declarou.

Azevedo disse ainda que, mesmo em ano eleitoral os indicadores mostram que 2018 ainda pode ser melhor. “Ano de eleição sempre deixa a confiança afetada, porém não adianta ter pessimismo, estamos chegando na época das festas de fim de ano que é quando as vendas do comércio ficam aquecidas tendo como consequência aumento de demanda e produção”, concluiu.

Outras comparações

No resultado acumulado do ano, houve alta em 11 dos 15 locais pesquisados, o Amazonas registrou a maior alta com 14,1%. Na comparação com julho de 2017, a indústria cresceu em 12 dos 15 locais, com destaque para o Rio Grande do Sul (13,9%) e Pará (13,7%). Nos outros três locais, a maior queda foi registrada em Goiás (4,9%).

Dentre os quatro locais em queda, se destacam Goiás (3,8%) e Espírito Santo (3,7%). Já no acumulado de 12 meses, houve taxas positivas em 13 dos 15 locais, com destaque para o Amazonas (11,3%) e o Pará (10%). Dois locais tiveram recuo na produção: Espírito Santo (2,3%) e Minas Gerais (0,8%).

