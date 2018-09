Venda para o Dia das Crianças devem aumentar em 40%

Consumidores aproveitam o período de calmaria para antecipar as compras para o Dia das Crianças e até levam os filhos para escolher os presentes | Foto: Ione Moreno/Em Tempo

Manaus - A um mês para o Dia das Crianças, comemorado no dia 12 de outubro, os comerciantes de Manaus já estão preparados para receber os consumidores. Segundo alguns lojistas do centro da cidade, a expectativa de crescimento nas vendas é de, ao menos, 40% em comparação ao mesmo período do ano passado.

Na rua Marechal Deodoro, o gerente de uma das unidades do grupo Baiano, Genivaldo Vieira, mostra otimismo no crescimento da movimentação da loja na temporada do Dia das Crianças, considerada uma das melhores datas para o comércio.

Os consumidores que frequentam a loja localizada no Centro procuram, principalmente, pelos presentes tradicionais como carrinhos e bonecas, além de novidades, como fantasias de bombeiros e policial.

Compras antecipadas

Há quem não deixe para a última hora a compra dos presentes das crianças. É o caso da autônoma Elone Pacheco, de 28 anos. “Procuro os presentes sempre antes, por vários motivos, como lojas vazias e preços mais em conta. Assim, eu consigo comprar mais de um presente com o mesmo valor que eu compraria só um na véspera da data”, enfatizou.

Neste período, a venda de brinquedos em grande quantidade também é comum | Foto: Ione Moreno/Em Tempo

A autônoma disse, ainda, que há uns dois anos leva o filho, Caio Roberto, de 7 anos, para ajudar na escolha dos presentes. “Gosto que ele mostre o que quer. Além disso, explico que o presente é para o Dia das Crianças.

Sempre converso com ele sobre os preços também, para desde cedo ele entender sobre o nosso orçamento”, disse.

Quem também antecipa as compras é a aposentada Edneuza Souza Ferreira, de 56 anos. Todos os anos, ela gosta de comprar aos poucos os presentes dos netos e sobrinhos, por isso prefere comprar antes.

“Como meus netos moram no interior do Amazonas, eu compro os presentes e deixo guardado em casa para mandar próximo ao Dia das Crianças, fazendo isso garanto o presente de todos”, falou.

Ações comunitárias

O gerente Genivaldo disse, também, que a loja recebe muitos grupos que compram brinquedos em grande quantidade para ações em comunidades carentes, com isso, as vendas aumentam ainda mais. “Estamos com estoque e presentes para todos os bolsos aqui.

Promoções e descontos recheiam os itens nos dias mais próximos a data comemorativa | Foto: Ione Moreno/Em Tempo

Além disso, provavelmente teremos promoções e sorteios quando chegar mais próximo da data. Na loja, o público pode encontrar desde os carrinhos de R$ 3,50, até bicicletas de R$ 300, que ainda assim saem mais em conta do que em lojas localizadas em centros de compras”, concluiu.

Pesquisa

A pesquisa que mede a porcentagem de intenção de compra do consumidor, feita pela Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL–Manaus), está em conclusão. Conforme o presidente da entidade, Ralph Assayag, a previsão para o resultado está prevista para esta sexta-feira (14).

