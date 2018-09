Celulares com desconto na ‘Semana do Cliente’

Manaus - Neste sábado (15) é comemorado o Dia do Cliente e, para celebrar a data, a Tim oferece a novos e atuais clientes aparelhos celulares com até 30% de desconto.



A promoção ocorre até domingo (16) em todas as lojas e revendas do Norte do País.

Um dos aparelhos disponíveis é o Samsung Galaxy J2 Prime, que além de ter um design de capa sólida com padrão antideslizante para ficar sempre seguro na mão do consumidor, conta com flash LED e câmera frontal de 5 MP, que capturam melhor a imagem mesmo em condições de baixa iluminação.

O modelo, que tem tela de cinco polegadas, foi projetado para ampliar ainda mais a experiência do usuário nos quesitos entretenimento e jogos.

Controle

O aparelho conta com flash LED e câmera frontal de 5 Megapixels | Foto: Divulgação

No plano Controle B, que custa R$ 49,99 por mês, o celular passa de R$ 799 para R$ 579. A oferta conta com 3,5GB de internet - com bônus de 500MB de internet todo mês, ligações ilimitadas para qualquer operadora e lugar do Brasil utilizando o 41, SMS ilimitado e o uso ilimitado dos aplicativos de mobilidade (Easy Taxi e Waze) e comunicação (WhatsApp, Messenger e Telegram), além de redes sociais como: Instagram, Facebook e twitter sem descontar da franquia de dados nos três primeiros meses.

Os valores promocionais são mediante fidelização de 12 meses do clientes.

Leia mais

Caixa concederá crédito consignado com garantia do FGTS

Resolução tenta inibir fraudes em consignados de beneficiários do INSS