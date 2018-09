Evento em Manaus apresentará propostas de investimentos nos EUA

Manaus - Viver nos Estados Unidos é o sonho de muitos brasileiros. Uma das formas mais seguras e eficientes de obter o Green Card – residência permanente no país – é por meio do programa EB-5. Esta modalidade de visto foi criada em 1990 pelo governo americano, com a finalidade de movimentar a economia, através de investimentos estrangeiros no país.

Para explicar como funciona o sistema, como usufruir dele, será realizado em Manaus, no próximo dia 20 de setembro, um seminário reunindo especialistas no tema. O público também poderá conhecer opções de negócios para investir nos EUA, mesmo que não tenha pretensão de residir no país.

O evento, que é uma promoção da Oxford Group, maior empresa de consultoria brasileira nos Estados Unidos, e da Associação PanAmazônia, será realizado às 17h, no auditório Auton Furtado Júnior, da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (FIEAM), na avenida Joaquim Nabuco, 1919, Centro. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo e-mail info.panamazonia@gmail.com.

Durante o seminário em Manaus serão detalhados os aspectos legais e administrativos que envolvem o investimento no programa EB-5. Os palestrantes convidados são Carlo Barbieri, CEO da Oxford, Kevin Wright, especialista em visto pelo EB-5 e Aaron Schock, deputado americano que tem forte atuação em projetos EB-5, no Congresso Americano.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Gastos de brasileiros no exterior caem 7,9%

Mais de 300 jornais norte-americanos se unem contra Trump