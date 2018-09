Loja de automotivos aquáticos promove feirão em Manaus

Manaus - A Jet Tech Import, referência na venda de automotivos aquáticos e terrestres há mais de 20 anos na cidade de Manaus, estará realizando um feirão em que reúne seus melhores produtos com condições especiais de pagamento. O Feirão Jet Tech Import 2018 ocorre nos dias 21 e 22 de setembro, no showroom da loja, das 9h às 17h.

Durante o evento, é possível conferir de perto os melhores jet-skis, lanchas, quadriciclos, UTVs, acessórios e seminovos, que vão desde carros a motores potentes e de referência no mercado. Produtos de marcas consagradas como SeaRay, Evinrude, Meridian Yachts, Mercruiser e Mercury fazem parte da exposição do feirão.

Condições

O Feirão é uma oportunidade de conhecer as condições especiais de pagamento da Jet Tech. A loja oferece a opção de realizar um consórcio nacional com credibilidade e segurança. As vantagens de se fazer um consórcio incluem preços que cabem no bolso, a possibilidade de iniciar o pagamento sem possuir grande parte do valor da compra, além de não ter cobrança de juros.

Além do consórcio, uma nova alternativa para obter o sonhado automotivo de aventura é a de financiamento, com taxas a partir de 0,99%, que facilita a compra possuindo uma das melhores taxas do mercado.

O Feirão Jet Tech Import ocorre na Avenida Senador Raimundo Parente, número 291, no bairro Flores, atrás do Clube Municipal. O evento é nos dias 21 e 22 de setembro (sexta e sábado), das 9h às 17h.

