Últimos dias de inscrição para o Programa de Trainee 2019 da Ambev

Uma vez dentro da companhia, os trainees passam por um treinamento de 10 meses com imersão em todas as áreas e entram em contato com os funcionários mais experientes de cada setor. | Foto: Divulgação





As inscrições para o Programa de Trainee da Cervejaria Ambev entram na sua última semana e receberá candidaturas apenas até o próximo domingo, dia 16 de setembro. Os interessados podem se candidatar pelo site https://www.ambev.com.br/carreiras/trabalhe-conosco/trainee-ambev/.Com salário inicial de R$6.400,00, o objetivo do programa é encontrar futuros líderes da companhia.

Sem número específico de vagas, a companhia busca tanto alunos com previsão de conclusão do curso para o final de 2018 quanto jovens com até dois anos de formado de todas as áreas de conhecimento do Brasil inteiro. É também necessário ter inglês fluente, mobilidade para morar em todo o país e estar preparado para conhecer a fundo os negócios e os processos por trás da tradição cervejeira da companhia.



Após as inscrições, serão realizadas provas online, que incluem inglês, aderência à cultura da companhia e raciocínio lógico. Em seguida, os candidatos realizam a análise de um case online. Depois, acontecem as entrevistas presenciais por todo o país. Posteriormente, os aprovados participam de um painel de negócios, quando desenvolvem um case em equipe. Na parte final do processo seletivo acontecem entrevistas em grupo com os vice-presidentes e o presidente da Cervejaria Ambev.



“Procuramos candidatos que se identifiquem com a cultura da companhia e que sejam apaixonados pelo universo cervejeiro. Os aprovados serão futuros líderes da companhia, e por isso queremos atrair jovens diversos, com autonomia, vontade de crescer, comprometidos e engajados com o negócio”, comenta Camilla Tabet, diretora de desenvolvimento de gente da Cervejaria Ambev.

Após as inscrições, serão realizadas provas online, que incluem inglês, aderência à cultura da companhia e raciocínio lógico. | Foto: Divulgação





Uma vez dentro da companhia, os trainees passam por um treinamento de 10 meses com imersão em todas as áreas e entram em contato com os funcionários mais experientes de cada setor. Além disso, os aprovados participam da Integração Global em Saint Louis, nos Estados Unidos, onde surgiu a Budweiser, quando por volta de 300 trainees AB InBev do mundo se reúnem para aprenderem mais da cultura e estratégia global com o CEO, presidentes de todas as zonas e liderança sênior.

Como continuação do programa, os trainees têm acompanhamento no segundo e terceiro ano na companhia, como uma mentoria com sócios para ajudá-los a direcionar os seus objetivos profissionais e a oportunidade de participar de um curso online de Business ministrado pela Harvard Business School. Além disso, os trainees podem ser convidados a participarem de um programa de intercâmbio em que irão trabalhar por 3 meses em outro país para solucionar um desafio estratégico local, desenvolvendo constantemente o potencial dos aprovados.





Sobre a Cervejaria Ambev

Unir as pessoas por um mundo melhor. Esse é o sonho da Cervejaria Ambev, empresa brasileira, com sede em São Paulo, presente em 18 países. No Brasil, somos mais de 32 mil pessoas que dividem a mesma paixão por produzir cerveja e trabalhamos juntos para garantir momentos de celebração e diversão.

A Ambev é uma cervejaria inovadora e temos o consumidor no centro de nossas decisões e iniciativas. Nosso portfólio conta com cervejas, refrigerantes, chás, isotônicos, energéticos e sucos, de marcas reconhecidas como Skol, Brahma, Antarctica, Budweiser, Stella Artois, Wäls, Colorado, Guaraná Antarctica, Fusion, do bem e AMA, a água mineral que destina 100% de seu lucro para projetos que levam acesso à água potável para famílias do semiárido brasileiro.

Somente nos últimos cinco anos, investimos R$ 17,5 bilhões no país e deixamos um legado além dos investimentos com nossa ampla plataforma de sustentabilidade. Esse compromisso inclui metas claras, divulgadas publicamente, e se traduz em quatro pilares: consumo inteligente, água, resíduo zero e desenvolvimento. Esse trabalho é feito com uma rede de parceiros, pois acreditamos que a construção de um mundo melhor se torna mais rica quando feita em conjunto.

* Com informações da assessoria

Leia mais

Após irregularidades, o concurso da Seduc Amazonas será anulado?

Professor é selecionado para curso na Suíça e pede apoio da Seduc

Ambev abre inscrições para Trainee com salário de R$6.400