Gasolina tem novo reajuste. Litro deve chegar a R$5,10 em Manaus

Manaus - A Petrobrás anunciou o segundo aumento no preço da gasolina neste mês. O litro deve chegar a R$5,10 em postos de Manaus. Muitos, no entanto, ainda mantêm o valor de duas semanas atrás, R$ 4,69 , mas os motoristas já estão preocupados com o novo reajuste.

Para quem trabalha com transporte de passageiros o novo reajuste vai diminuir o lucro na hora da corrida. Segundo o vice-presidente do sindicado dos donos de postos, o aumento vai chegar as bombas a partir da próxima semana.

