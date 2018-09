Manauaras deixam de fazer viagens internacionais com a alta do dólar

Dólar Comercial | Foto: Ione Moreno

Manaus - Na semana em que o dólar chegou próximo aos R$ 4,20, um patamar que não era visto há mais de uma década e acima do que muitos estavam esperando, quem planeja uma viagem internacional o sentiu o impacto imediato. Os que estavam com viagem marcada ou pretendiam viajar para fora do país, achou melhor esperar até que o valor da moeda sofra uma queda antes de tomar qualquer decisão.

Turistas preferem adiar viagens

Mesmo com pacotes mais baratos e formas de pagamento que facilitam na hora da compra, muitos manauaras desistiram temporariamente de realizar viagens internacionais. É o caso de Misla Akel, 32, a turismóloga disse que já viajou quatro vezes para os Estados Unidos nos anos anteriores, mas hoje deixou de fazer as viagens internacionais por conta da alta do dólar.

Akel contou que há um mês conseguiu viajar para a Coreia do Sul, mas disse que só foi mesmo com a moeda em alta porque tem amigos no país e não teve custo com hospedagem. “A alta não impacta só nas passagens e sim em todo o planejamento, alimentação, hospedagem, transporte e gastos adicionais precisam ser considerados antes de entrar no avião. Por isso, nesse momento não estou com nenhuma viagem no meu calendário”, disse.

A turismóloga disse ainda, que para não deixar de viajar está à procura dos destinos menos procurados além de ir em baixa temporada. “No fim, viajar está complicado, estamos com inflação e dólar alto, sai caro de qualquer jeito, além disso o poder aquisitivo não sobe, ainda assim estou procurando os destinos menos badalados para conhecer, as viagens internacionais continuam suspensas”, lamentou.



Para o engenheiro civil Gabriel Bortoluzzi, 40, a situação não é diferente, ele viajou em 2017 com o dólar a 3,70 para Califórnia. Ele conta que já tinha sentido o impacto. “No ano passado eu percebi que tudo estava mais caro, agora que o dólar bateu a casa dos R$ 4 o momento é de cautela uma vez que estamos em ano eleitoral e nada impede que a valorização aumente ainda mais, o melhor é ficar quieto uma vez que fazer uma viagem internacional agora pode sair o dobro do preço”, argumentou.

Mercosul



Algumas agências estão focando em países da América do Sul para alavancar as vendas. De acordo com o empresário Marcos Bresler, proprietário da Quester Turismo, o pacote mais vendido hoje é o de Buenos Aires. “Isso aconteceu justamente porque a moeda de lá é mais barata que a nossa, para não perder a oportunidade de conhecer outro país, os clientes preferem investir na Argentina do que no Brasil”, concluiu.

Bresler explicou ainda que muitos clientes estão apostando em viagens nacionais, as cidades do Nordeste como Fortaleza e Recife são os mais procurados. “Cidades com praia em geral são as mais procuradas, mas a capital do Ceará com certeza é a mais procurada”, finalizou.

A estudante Nicole Dantas é um exemplo. Ela desistiu de passar as férias em Miami e optou por conhecer Fortaleza. “Deixei para conhecer Miami depois, para mim saiu mais em conta viajar para o Nordeste, onde tinha hospedagem de graça, não me arrependi com a troca”, comemorou.

Agências negam impacto



Agências de viagens garantem que as vendas continuam aquecidas para destinos internacionais.



De acordo com a supervisora de vendas da agência CVC viagens, localizada no bairro Parque 10 de Novembro, Diana Cardoso, 26, o aumento do dólar não impactou nos destinos mais vendidos. “Orlando e Miami continuam sendo os lugares mais procurados principalmente pelas famílias. Agora que estamos chegando em período de férias escolares os nossos pacotes estão fazendo sucesso uma vez que sempre conseguimos valores mais baratos que das companhias aéreas”, explicou.

Diana disse ainda que, um dos principais atrativos da CVC viagens são as formas de pagamento diferenciadas, além de pacotes mais baratos. “Aqui temos opções para todos os bolsos, o cliente pode pagar em cartão, boleto em até 12 vezes. Além disso dispomos de atendimento on line via WhatsApp onde conseguimos atender de forma diferenciada e segura. Tudo isso faz com que, mesmo com o dólar alto, o cliente consiga fazer a tão sonhada viagem para fora do país”, concluiu.

Incertezas

Segundo especialistas, a alta se deve ao atual cenário político do País, cuja instabilidade e a proximidade com as eleições, tem causado incertezas no mercado financeiro. Ainda assim, é possível ver na internet fotos de aviões partindo vazios e caso o cenário de mantenha, a perspectiva não é nada animadora.

