Lances eletrônicos já podem ser realizados no leilão do TRT

De acordo com o leiloeiro público credenciado pelo TRT, Brian Galvão, além do acesso pela internet os bens estão abertos à visitação pública. | Foto: Divulgação

Manaus - O leilão faz parte da programação da 8ª Semana Nacional da Execução Trabalhista, que será realizada de 17 a 21 de setembro. A Semana é promovida pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) em parceria com os TRTs. Com o slogan “Sempre há uma saída”, o objetivo é mostrar que a Justiça do Trabalho está disposta a auxiliar, da melhor maneira possível, empregadores e empregados condenados em processos trabalhistas a quitarem suas dívidas.

O valor arrecadado com a venda dos bens será destinado ao pagamento de débitos trabalhistas de processos que tramitam no TRT-11 e que já estão na fase de execução, quando há condenação, mas o devedor não cumpre a decisão judicial.

De acordo com o leiloeiro público credenciado pelo TRT, Brian Galvão, além do acesso pela internet os bens estão abertos à visitação pública em Boa Vista (RR), na Rua Três Marias, 139, no bairro Raiar do Sol. Em Manaus na Avenida Efigênio Sales, 1.299, galpão G, bairro Aleixo, no horário das 9h às 17h, e em Manaus .

Bens

Entre os bens que serão leiloados destaque para uma casa em terreno de 800 m2 no Parque Residencial Itapuranga II, na Ponta Negra, área nobre da capital amazonense, avaliado R$ 989.266,45 com sala de estar, hall, uma suíte máster, três suítes, banheiro social, cozinha; 01 (uma), área de serviço, churrasqueira, lavanderia e banheiro, piscina. Outra oportunidade é um imóvel na ''Villa Suíça'', localizado na Avenida do Turismo (antiga Estrada do Tarumã- Ponta Negra), uma com área total de 200,00 m², além de um apartamento no condomínio Vila Jardim Torquato e lotes de terras em Manaus e Roraima, mais três carros - um Toyota Hilux SW4 2014/2015, um Chevrolet Celta 1.0 2013/2014, um Fiat Siena 2007 - e maquinários, móveis e artigos de vestuário.

O leilão público é um dos recursos judiciais que visa garantir a quitação de dívidas trabalhistas referentes a processos em fase de execução. | Foto: Divulgação

O leilão público é um dos recursos judiciais que visa garantir a quitação de dívidas trabalhistas referentes a processos em fase de execução, quando há condenação, mas o devedor não cumpre a decisão judicial. Podem participar do leilão pessoas físicas que estiverem na livre administração de seus bens, e por todas as pessoas jurídicas regularmente constituídas.

Outras informações sobre o leilão também podem ser acessadas pela internet por meio do endereço eletrônico www.amazonasleiloes.com.br , que traz informações atualizadas. Mais informação pode ser obtida pelos telefones (92) 3646-5796 e (92) 98438-1616.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Três distribuidoras da Eletrobras são vendidas em leilão sem disputa

Receba notícias do Em Tempo via WhatsApp. Saiba como participar!