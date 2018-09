Feiras Regionais arrecadam 80% a mais no mês de agosto

No interior, são mais 900 produtores contemplados. | Foto: Divulgação

Manaus - Movimentando mais de R$ 2,2 milhões em recursos no mês de agosto, as Feiras Regionais da Agência de Desenvolvimento sustentável (ADS), vinculada ao Sistema da Secretaria de Produção Rural do Amazonas (Sepror), deram um salto de 80% em sua arrecadação, se comparado ao mesmo período de 2017. No ano anterior, o total de recursos movimentados foi de R$ 1,2 milhão.

De acordo com o Chefe do departamento de negócios agropecuários da ADS, Heitor Liberato, os produtos comercializados também tiveram crescimento de mais de 54%. Foram 824,8 toneladas de produtos regionais desse ano, contra 535 toneladas em 2017.

“Nossas feiras oferecem itens direto do produtor, com preços abaixo até 30% dos comércios convencionais, além, claro, da garantia de qualidade desses produtos. Inovamos levando feira para dentro de grandes centros comerciais e ainda pretendemos crescer muito mais”.

A Agência soma, hoje, um total de 23 feiras entre capital e interior do Amazonas.

Mais Feiras

Heitor relaciona esse crescimento à expansão das feiras. “Foram 18 feiras inauguradas desde julho de 2017 e pretendemos, até o final deste ano, inaugurar mais 24 estruturas em municípios de todo o Estado. Com isso, serão beneficiadas aproximadamente 2.400 famílias do setor primário”, aponta Heitor.

Benefícios

Só na capital, são beneficiados, diretamente, mais de um mil agricultores. No interior, são mais 900 produtores contemplados, somando um total de 2.400 participantes. Mas, ele afirma que esse número de favorecidos ultrapassa 20 mil pessoas, uma vez que a família desses produtores também é beneficiada.

“Não é só o agricultor que é beneficiado, mas também, toda a sua família, que trabalha na colheita, ajuda nas vendas e veem a renda entrando todos os meses. Estamos criando novos empreendedores com as feiras da ADS e o produtor passa a ter mais confiança na comercialização certa do seu produto”, afirma Heitor.

Feiras na capital e interior

A Agência coordena, atualmente, nove Feiras de Produtos Regionais na capital: no Clube dos Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica (Cassam); Shopping Sumaúma; Shopping Ponta Negra (com duas edições); Shopping Manaus Plaza; no Comando da Polícia Militar (PM); no Vitello da Cidade Nova e as feiras de produtos 100% orgânicos no Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária (Incra) e no Vitello do Parque 10.

Heitor explica que as estruturas das feiras iniciaram na capital e devido ao sucesso já estão presentes em 14 municípios do Amazonas, entre eles estão: Itacoatiara, Rio Preto da Eva, Boa Vista do Ramos, Parintins, Silves, Novo Airão, Beruri, Manacapuru, Careiro Castanho, Lábrea, Tefé, Novo Aripuanã Tonantins, e Humaitá.

