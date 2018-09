Abrigo cria oficina de costura e produz renda no bairro Alvorada

Manaus - O Abrigo Moacyr Alves, localizado no bairro Alvorada, zona Centro-Oeste de Manaus, investe em novas propostas para as mulheres do bairro e mães das crianças que fazem balé na instituição.

Uma das ações é a oficina de corte e customização sustentável, que produz atualmente, matérias de uso do abrigo como uniformes, peças de uso pessoal dos acolhidos e itens de moda praia. O intuito é gerar uma renda extra para esse público e para a própria instituição.

De acordo com a diretora do abrigo, Claudete Ciarlini, a aquisição de máquinas, equipamentos e matéria-prima adquiridos por meio de projeto aprovado junto ao Fundo de Promoção Social, foi possível criar e expandir as atividades.

“A ideia é expandir essa produção para a sociedade e desenvolver a renda local, além da oportunidade de ampliar as ações visando o bem estar das crianças e adolescentes acolhidos”, explicou Claudete.

Tecnologia ajuda nas vendas

Acompanhando a tecnologia, as mães das crianças atendidas no balé que produzem peças com materiais adquiridos por elas, participam do grupo no whatsaap denominado “OLX Solidário”. O objetivo é facilitar a venda dos itens e serviços variados para a comunidade.

Um dos requisitos para essa venda é que as mães empreendedoras ofertem seus produtos por um preço mais acessível e que atenda às necessidades dos clientes.

Outras ações

O abrigo oferece também palestras, oficinas e orientações relacionadas ao empreendedorismo para as mães, enquanto os filhos praticam esporte na instituição.

De acordo com a assessoria, as ações têm contribuído para aumentar o vínculo entre as mães e a comunidade. "Quando uma das mães precisou de doação de sangue, todas se reuniram para dar o apoio necessário".

*Com informações da assessoria

