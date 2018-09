Dólar abre semana em baixa, cotado a R$ 4,12

| Foto: Arquivo/Agência Brasil

A cotação da moeda norte-americana fechou o primeiro pregão da semana em baixa de 1%, cotado a R$ 4,1252 para venda. O Banco Central segue com a política tradicional de swaps cambiais, sem nenhuma oferta extraordinária prevista de venda futura do dólar.

O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), terminou o pregão de hoje (17) em alta de 1,80%, com 76.788 pontos. A semana começou com forte valorização de papéis de empresas de grande porte, como as ações da Petrobras em alta de 3,25%.

