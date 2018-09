Gasolina chega a mais de R$ 5 em postos de Manaus

Confira reportagem | Autor: TV Em Tempo

Manaus - O litro da gasolina está sendo vendido a R$4,99 na maioria dos postos de Manaus. O valor mais alto chegou as bombas duas semanas depois de um dos maiores reajustes feitos pela Petrobras.

O último aumento ocorreu na última sexta-feira (14), quando o litro do combustível chegou a ser vendido a R$2,2514 nas refinarias, valor mais alto cobrado pela Estatal desde junho de 2017, quando a política de preços foi reformulada.

Gasolina R$ 4,99 Posto 700 | Foto: Ione Moreno

Na capital foi possível ver os postos com a gasolina a R$ 4,99, R$0,01 a menos do que estava previsto pelo Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis do Amazonas (Sindicam).

Conforme o vice-presidente da entidade, Geraldo Dantas, mesmo com esse valor os postos saem perdendo uma vez que o consumidor deixa de abastecer. “O valor ideal para os postos seria de R$5,10, porém se o dono do posto cobrar esse valor ninguém mais vai abastecer, no domingo um posto localizado na Avenida das Torres chegou a cobrar esse valor, mas não aguentou 24h, no fim todos saem prejudicados”, disse.

Gasolina R$ 4,99 Posto de Gasoina Avenida das Torres | Foto: Ione Moreno





Ainda assim a reportagem verificou que alguns postos de bandeira BR continuam com o mesmo valor do último fim de semana de R$ 4,69. O estabelecimento localizado na Avenida das Torres, foi um dos poucos que ainda está com o preço anterior. Já nos postos de bandeira Shell, localizados na Djalma Batista, Avenida Getúlio Vargas e João Valério a gasolina está a R$ 4,99, assim como nos postos de bandeira Atem da Avenida das Torres e Torquato Tapajós.

O valor mais alto encontrado foi no posto de bandeira Ypiranga localizado na Avenida Boulevard Álvaro Maia onde a gasolina aditivada está sendo vendida por R$ 5,16 o litro.

Dantas explicou que alguns postos ainda estão com o valor mais baixo por conta da estratégia financeira. Ele salientou que para o empresário, não vale a pena repassar para o consumidor o litro do combustível a R$ 4,69. “A população precisa entender que nós não temos outra opção a não ser aumentar o valor, ainda assim estamos perdendo uma vez que muita gente deixa de abastecer, com isso não temos capital de giro, espero que depois das eleições os valores estabilizem”, falou.

Gasolina R$ 4,99 Posto 700 | Foto: Ione Moreno

Segundo o vice-presidente do Sindicam, os constantes reajustes com aumento dos combustíveis nas refinarias podem desencadear uma crise nos postos de combustíveis de todo o país. Ele informou que em outros Estados, estabelecimentos já fecharam as portas por não conseguirem arcar com as contas, a gasolina geralmente é o carro chefe em um posto de gasolina, sem a venda dela não há como sustentar uma vez que existe pagamento de funcionários e outros custos.

Consumidor

Com esse valor, muita gente decidiu deixar o carro na garagem e optar por aplicativos de viagens. A estudante universitária Erika Alencar, 23, contou que está faz mais de uma semana deixando o carro em casa, ela optou por outros transportes e disse que está valendo a pena. “Decidi fazer um teste entre uber e ônibus e percebi que vale mais a pena deixar o carro em casa, estou considerando não só a gasolina, mas a manutenção do veículo”, argumentou.

Gasolina R$ 4,99 Posto Djalma Badista | Foto: Ione Moreno

Já o uber Mauro da Silva, 42, falou que está a ponto de desistir de rodar, não está valendo a pena fazer viagens com a gasolina com esse valor. “Está praticamente impossível conseguir ganhar alguma coisa com esse valor, infelizmente está valendo mais a pena ficar em casa do que trabalhar principalmente para quem precisa fazer isso com transporte próprio”, lamentou.

Leia mais:

Polícia identifica mais três adolescentes aliciadas por empresário

Instituições pedem prisões de tia e empresário por estupro de jovem