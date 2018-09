Amazonas possui mais de 30 mil profissionais técnicos

Cursos técnicos fazem sucesso no Amazonas | Foto: divulgação

Manaus - Neste domingo (23), comemora-se o Dia do Profissional de Nível Técnico. Conhecidos por serem quem, de fato, fazem as coisas acontecerem no setor econômico produtivo, eles estão entre os profissionais mais demandados no mercado de trabalho.

No Amazonas, o Centro Literatus (CEL) é responsável por formar cerca de 30 mil técnicos nas áreas de Gestão, Saúde, Indústria, Infraestrutura e Segurança.



A mantenedora do CEL, Elaine Saldanha, avalia que as vantagens da formação técnica, como curta duração, rápido retorno financeiro e a metodologia com foco nas reais necessidades das empresas, estão entre os responsáveis por esses números.

“Diferente da graduação, que leva ao menos 4 anos de duração, a formação técnica tem a duração de até 18 meses. Para quem busca rápida inserção ou recolocação no mercado de trabalho isso, sem dúvida, é um diferencial”, comenta a gestora da instituição, que oferece a modalidade desde 1999.

Uma pesquisa realizada pela instituição apontou que, considerando a média salarial do profissional, os alunos chegam a ter retorno financeiro em até sete meses após formados, dependendo da área escolhida. Atualmente, o investimento em um curso técnico custa a

partir de R$ 225.

Além disso, Elaine aponta que os cursos técnicos são uma opção para quem pretende empreender. “As opções são inúmeras para que o profissional abra seu próprio negócio”, disse.

