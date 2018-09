E-commerce é aposta de empresários para atrair clientes no Amazonas

Aplicativos das empresas estão disponíveis para download nas lojas virtuais | Foto: Ione Moreno

Manaus - Cada vez mais pensando em ampliar os negócios e atingir o maior número de clientes, empresas do ramo alimentício em Manaus investem forte em plataformas digitais para conseguir atender o consumidor de modo que não seja necessário sair de casa e enfrentar filas. De olho em expandir a clientela, alguns estabelecimentos lançaram, recentemente, aplicativos de compras.



O e-commerce vai permitir a realização de compras totalmente pela internet. Desde a escolha dos produtos, até o pagamento, o cliente pode também escolher o melhor horário para a entrega e qual tipo de embalagem quer para os produtos.



A proposta principal é atender, por meios da tecnologia, a um público que consome. Ao lançar o aplicativo, o Pátio Gourmet também inovou, ao disponibilizar embalagens adaptadas às especificidades dos produtos.

Conforme o gerente do Pátio Gourmet, Marcus Pompeu, a inciativa é parte da política da empresa, que sempre procura inovar nesse segmento. “Tudo foi pensado para que o cliente que receber os produtos do Pátio Gourmet, em qualquer lugar que esteja, tenha uma experiência única de compra”, ressaltou.



Segundo o CEO da eMercado do grupo Nova Era, Flávio Montenegro Filho, todo o processo de criação do e-commerce do Pátio Gourmet foi pensado nos mínimos detalhes pelo supermercado, como o desenvolvimento de embalagens personalizadas, identificação de cada item e espaço apropriado para conservação dos produtos que precisam de refrigeração.



No Pátio Gourmet, o transporte para a entrega foi adaptado para que toda a mercadoria chegue com qualidade. A equipe que atua no serviço de e-commerce, foi treinada para separar os itens da lista de compras dos consumidores e fazer a entrega dos produtos.



Outro estabelecimento que investiu no e-commerce foi o Emporium Rodrigues. De acordo com o diretor comercial, Alexuel Rodrigues, a expectativa é aumentar em 100% o faturamento atual. Com quatro lojas físicas e uma on line, a empresa está investindo em marketing digital e vai abrir mais uma loja física, no Shopping Ponta Negra ainda, este ano.

“Inauguramos o app há pouco tempo e já conseguimos uma boa aceitação do público. Temos hoje 15 mil clientes cadastrados e, em média, 40 entregas por dia. O grupo está investindo em mídias sociais e ações com influenciadores. Nossa meta é, até o fim deste ano, ultrapassar os 200 pedidos dia”, explicou.



Em ambos os aplicativos e sites, os clientes terão duas opções para realizar a compra por meio do e-commerce. Pelas duas plataformas (site e aplicativo), o cliente tem como visualizar todos os produtos das lojas físicas, divididos em categorias. As pessoas podem selecionar os produtos, efetuar o pagamento e receber suas compras em qualquer endereço. Os aplicativos já estão disponíveis para download nas lojas da Play Store e Apple Store.



Comodidade



O lançamento das novas plataformas está sendo muito bem-vindo. A estudante de medicina veterinária Geovana Albuquerque conta que para quem não tem tempo nem transporte próprio, conseguir fazer compras é uma boa opção. “Sempre tive dificuldades para voltar cheia de sacolas para casa. Resolvi testar o aplicativo e tive uma ótima experiência e ainda economizei no transporte da volta para casa”, disse.

