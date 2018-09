Segundo pesquisa da Confederação dos Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL), o consumidor pretende gastar em média R$ 98,50 com o presente | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Manaus - Há menos de um mês para o Dia das Crianças, a procura por presentes com preços mais acessíveis tem movimentado as lojas de Manaus. Essa antecipação na compra dos presentes também mexeu com os lojistas. Segundo pesquisa da Confederação dos Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL), as vendas para o Dia das Crianças devem ter um aumento de 1,9% e o consumidor pretende gastar em média R$ 98,50 com o presente das crianças.

No entanto, além do preço, os pais precisam verificar os itens de segurança. Os brinquedos precisam ter selo do INMETRO e a indicação da idade. Outra dica é que o manual seja em português e é fundamental guardar a nota fiscal para caso de troca.

Confira a reportagem da TV Em Tempo.

Dia das Crianças aquece vendas no comércio em Manaus | Autor: TV Em Tempo

