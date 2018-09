Empregos temporários devem aumentar no segundo trimestre no AM

Confira reportagem | Autor: TV Em Tempo

Manaus - Com a chegada do final do ano, a expectativa de abrir vagas de funcionários temporários no comércio varejista é grande. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, os maiores volumes de contratação deverão se concentrar nos segmentos de vestuários e supermercados, que juntos representam 42% da força de trabalho do setor.

Nos meses de outubro, novembro e dezembro, cerca de 100 milhões de reais devem circular no comércio, segundo a Federação do Comércio do Amazonas, em consequência a contratação de temporários deve aumentar nesse período. Confira a reportagem completa da TV Em Tempo

Edição e Publicação: Portal Em Tempo

Leia mais:

Amazonas está entre os quatro estados com mais empregos temporários

Advogada comenta novas leis trabalhistas que entram em vigor dia 11

Expectativa de crescimento favorece criação de empregos temporários no Natal