Campanha para recuperar crédito começa dia 1º de outubro em Manaus

Manaus - A partir da próxima segunda-feira (1º), a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL-Manaus), em parceria com o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), vai realizar a 12ª ᵅ edição da campanha “Limpe Seu Crédito, Faça Seu Nome Brilhar”. No ano passado, mais de 44 mil pessoas recuperaram o crédito.



Com alto índice de inadimplência, a ação que orienta empresas a oferecerem descontos aos devedores será realizada até 30 de novembro. Com isso, a campanha dará uma oportunidade aos devedores de resgatarem o crédito e tirarem seu nome do SPC pensando no bem-estar do consumidor, que poderá começar o ano novo livre de dívidas.

Sendo referência para o Amazonas, a campanha pretende reduzir o índice de inadimplência no comércio lojista e, com isso, garantir um melhor resultado para o comércio, neste tempo de crise financeira.

Conforme o presidente da CDL – Manaus, Ralph Assayag, na edição de 2017, mais de 40 mil pessoas aproveitaram a oportunidade de renegociação e conseguiram sair da inadimplência, para 2018 a expectativa é de que esse número possa chegar a 100 mil.

“Estamos confiantes para que este ano o número de pessoas recuperando o crédito possa aumentar. O feirão acontece nos meses em que o 13ºᵒ salário do governo e prefeitura são pagos e, em torno, de 10% das empresas privadas também liberam o pagamento”, ressaltou o presidente da CDL–Manaus.

Evento acontece no período de pagamento do 13º salário | Foto: Divulgação

A “Limpe seu Crédito e Faça seu Nome Brilhar” acontece geralmente no segundo semestre do ano, período em que muitos trabalhadores recebem o 13º salário e costumam quitar seus débitos para poder efetuar novas compras. A campanha ressalta a importância de os consumidores procurarem diretamente as lojas credoras, ou, ainda, caso o cidadão não saiba o estabelecimento com o qual está em débito, podem procurar uma das sedes da CDL-Manaus, na Djalma Batista (Edifício Amazonas Flat, 3000, Torre Sul, loja A) ou no Centro de Manaus (rua Rui Barbosa, 156), ou ainda nos postos localizados na Zona Leste da cidade (shopping Phelippe Daou próximo ao Terminal 4 e shopping Cidade Leste) para ter acesso a serviços de orientação para negociação e quitação dos débitos.

Motivos

Conforme pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito no mês de setembro, dentre os principais vilões da inadimplência, os mais citados são a perda do emprego (37%), que chega a 38% nas classes C e D; a redução da renda (24%) e a falta de controle financeiro (12%).

Leia mais:

Empregos temporários devem aumentar no segundo trimestre no AM

Mega-Sena pode sortear R$ 2,5 milhões nesta quarta-feira (26)