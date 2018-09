Empresa apresenta novidade no segmento de transportes em Manaus

Manaus - Com os preços de passagens aéreas nas alturas, a redução no número de voos ofertados e a crescente demanda no ir e vir da população dos dois estados – Amazonas e Roraima –, o empresário amazonense Francisco Dantas resolveu dar início a um novo segmento no seu já reconhecido mercado de transportes.

Buscando oferecer o que há de mais moderno e seguro, além de aumentar a qualidade nos serviços de transportes interestaduais pela Amazônia, a Dantas Transportes está trazendo os ônibus Paradiso 1800 Double Decker 15, os maiores e mais modernos do Brasil.

Os ônibus são equipados com duas geladeiras de 70 litros, barril térmico, tomadas USB, rádio, DVD, câmeras de monitoramento, sistema multimídia com transmissão interna de filmes, músicas e séries via wi-fi pelo celular ou tablet.

Com capacidade para transportar até 56 passageiros, confortavelmente acomodados em poltronas totalmente revestidas em couro, sendo 12 no padrão leito Hiper Soft e 44 semi leito Master, os veículos garantirão maior estabilidade e segurança aos passageiros.

Os gigantes da Dantas serão apresentados oficialmente neste Dia Mundial do Turismo, quinta-feira (27), durante um evento para convidados em Manaus. E dentro de algumas semanas, a venda de passagens de Manaus a Boa Vista ou de Boa Vista a Manaus estará disponível para o público em geral.

Todas as providências para que isso aconteça o mais breve possível, estão sendo finalizadas. As vendas serão feitas através do site http://www.dantastransportes.com.br/ ou ainda nas agências da empresa que serão inauguradas nas rodoviárias de Manaus e de Boa Vista.

Dantas Transportes

Genuinamente amazonense, a Dantas Transportes nasceu do desejo de oferecer os melhores serviços de transportes à população. Ao longo dos últimos 27 anos, atuou com seriedade e dedicação, prezando sempre pelos bons relacionamentos entre colaboradores, clientes e fornecedores para alcançar esse objetivo. Hoje, com bases sólidas e uma vasta experiência na condução de pessoas aos mais diversos destinos, a empresa se prepara para dar mais um importante passo em direção ao futuro.

A Dantas Transportes nasceu em 1986 quando o seu fundador, Francisco Dantas, identificou a demanda por um serviço de transporte escolar de qualidade em sua vizinhança. No começo era apenas uma Kombi seminova, comprada com a ajuda de um empréstimo, mas com trabalho sério, em pouco tempo, a frota começou a crescer, gerando novos empregos e ampliando seus serviços. Atualmente, a empresa possui mais de 250 veículos entre ônibus, micro-ônibus, vans e carros particulares operando com transporte executivo, empresarial, escolar e de turismo.

