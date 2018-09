Confira as vagas de emprego exclusivas para PCD, entre outras

Manaus - Os postos do Sine Manaus selecionam nesta sexta-feira (28), a partir das 8h, candidatos a 20 vagas de emprego. São oportunidades para copeiro, zelador de edifícios, torneiro mecânico, entre outras.

Os interessados devem procurar os postos que ficam na Ouvidoria Municipal, no bairro Praça 14, e dentro do Shopping Phelippe Daou, em frente ao Terminal 4, no bairro Jorge Teixeira.

Os candidatos devem observar onde a vaga está sendo oferecida, assim como também os requisitos exigidos. Os documentos básicos a serem entregues ao Sine Manaus são RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e certificado de reservista (para homens).

Se a vaga exigir habilidades específicas, é importante levar comprovação, como certificados, diplomas ou outros documentos.

Para vagas exclusivas ou estendidas de Pessoas com Deficiência (PCD), é importante que o laudo esteja devidamente atualizado (2017/2018), pois não enviamos candidatos com laudos desatualizados.

A diretora do Sine Manaus, Letícia Mesquita, também ressalta que todos os serviços do Sine Manaus são gratuitos. Caso alguém esteja vendendo vagas, denuncie para 3631-9274, das 8h às 14h.

Confira as vagas abaixo e também no site da Semtrad (http://semtrad.manaus.am.gov.br):

Posto do Sine Manaus do prédio da Ouvidoria do Município, na rua Afonso Pena, nº 38, Praça 14, ao lado do Samu, estará com as seguintes vagas abertas:





1 VAGA: COPEIRO – VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental Completo;

EXPERIÊNCIA: não é necessário.





1 VAGA: ASSISTENTE DE VENDAS – VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: não é necessário.

10 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO – VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: Não é necessário.





1 VAGA: OPERADOR EM EMPILHADEIRA ELÉTRICA

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: Experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: O candidato deverá ter experiência com leitura de desenho técnico, ferramentaria, desmontagem de máquina industrial.





1 VAGA: ZELADOR DE EDIFÍCIOS

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: Experiência comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Diferencial: CNH ‘’A’’ e ‘’B’’, curso de elétrica (NR10) e hidráulica.





1 VAGA: TORNEIRO MECÂNICO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: Experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: O candidato deverá ter experiência com serviço de usinagem e embuchamento em tampas, eixos e peças de motores elétricos, máquinas e equipamentos e serviço de solda elétrica.





1 VAGA: VENDEDOR DE SERVIÇOS

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: Experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: O candidato deverá ter experiência com captação de cliente, contatar, visitar, vender serviços, feed back pós-venda. Possuir CNH B.





1 VAGA: LÍDER DE LOJA

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: Experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: O candidato deverá possuir experiência com liderança de equipes.

Posto do Sine Manaus da avenida Camapuã, nº 2.985, bairro Jorge Teixeira, no Shopping Phelippe Daou, em frente ao T4, estará com as seguintes vagas abertas:





2 VAGAS: OPERADOR DE CAIXA – VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: Com ou sem experiência;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter prática com informática e com atendimento ao público.





1 VAGA: AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO – VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: Com ou sem experiência;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: O trabalho exige esforço físico. Diferencial ter experiência na área de produção, revisão de caixas e manuseio de matrin.

