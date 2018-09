É produtor rural?Prefeitura firma parceria com Senar para capacitação

Manaus - A Prefeitura de Manaus firmou uma parceria, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento (Semtrad), com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) para capacitar pelo menos 115 produtores rurais que vão poder aperfeiçoar o trabalho já exercido. O termo de colaboração foi assinado nesta quinta-feira, 27/9, e os cursos estão previstos para 2019.

“O Senar já é nosso parceiro em outras atividades e é uma honra tê-los novamente para esta missão tão importante que é aperfeiçoar o trabalho dos produtores rurais", disse a secretária da Semtrad, Ananda Carvalho, reforçando a diretriz do prefeito Arthur Virgílio Neto de qualificar os trabalhadores que estão nas zonas rurais da cidade.

Antes da assinatura do termo, o Senar já era parceiro da Semtrad por meio de emendas parlamentares direcionadas à zona rural. Na oportunidade, foram oferecidos cursos para o segmento do agronegócio, uma das áreas em maior crescimento no país.

“Agradecemos a confiança em nosso trabalho. Estamos empenhados em levar o melhor serviço ao produtor. É uma forma de consolidar uma visão importante de que Manaus também possui uma populosa zona rural que necessita de políticas públicas”, declarou o presidente do Senar, Muni Lourenço.

